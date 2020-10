La judoca española Laura Martínez llegó este viernes hasta el cuadro de repesca por el bronce en la categoría de -48 kilos del Grand Slam de Hungría, primera competición internacional tras la pandemia que se disputa en Budapest, pero le impidió luchar por la medalla la mongola Narantsetseg Ganbataar a 1:13 del final del combate.

Con anterioridad, en el cuadro principal, la madrileña, que estaba exenta de la primera ronda, se impuso en la segunda a la azerbaiyana Leyla Aliyeva por ippon, antes de enfrentarse en cuartos de final a la campeona olímpica, la argentina Paula Pareto, que puso fin al combate a 15 segundos del final.

Laura Martínez es una de las dos españolas que compiten por la plaza olímpica en esta categoría. Julia Figueroa, ahora de baja por lesión, marcha cuarta en la clasificación mundial y Martínez, octava. Solo se permite una competidora por país y peso.

Niko, a por el oro

El otro judoca español que competirá en Budapest es el campeón mundial de -90 kg en 2018, Nikoloz Sherazadishvili, primer cabeza de serie en su categoría.

Precisamente Niko confirmó que su objetivo en Budapest es exigirse al máximo y "pelear por el oro".

"El objetivo es ir a por el oro dando el cien por cien. He entrenado todo el verano con muchas ganas de hacerlo bien. Veremos cómo se plantea el torneo y el estado de los rivales, pero siempre me exijo el máximo que es pelear por el oro", comentó a Eurosport, que emitirá la competición.

Sherazadishvili admitió que no tiene ni idea del nivel en el que se encuentran sus rivales para esta cita, después del parón por la pandemia, pero eso no le preocupa. "Hay gente 'top' que esperamos que no esté en el estado en el que debería y gente que a priori no es favorita que puede dar la sorpresa", señaló.

Aunque estaban en principio inscritos, finalmente no participan en este Grand Slam Francisco Garrigós en -60, Alberto Gaitero en -66, Ana Pérez en -52, María Bernabéu en -70 y Sara Álvarez en +78.

El Grand Slam es puntuable para el ránking olímpico, que se cerrará el 28 de junio de 2021. Se clasifican para Tokio los 18 mejores por peso, con un máximo de uno por país, más un representante japonés si no lo hubiera. También se repartirán unas cuotas adicionales por continente.

