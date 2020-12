Al tercer partido oficial como Laker, ha aparecido el mejor Marc Gasol, ese jugador que llevó a Toronto Raptors al primer Anillo de su historia y que semanas después condujo a la selección española a lograr su segundo Campeonato del Mundo.

Pues después de dos primeros partidos donde se dedicó a hacer jugar a sus compañero, a trabajar en defensa y cerrar el rebote, el pívot de Sant Boi ha cuajado su primera gran actuación individual en el equipo californiano esta madrugada, logrando 12 puntos, 7 rebotes y 8 asistencia y completando un inmaculado cuadro de tiro con 4 de 4 en tiros de campo y 3 de tres 3 en triples.

Números espectaculares y unas sensaciones inmejorables que no ha dejado pasar por alto su compañero Lebron James, uno de los mejores jugadores de la historia. "Marc ve este e deporte de una manera muy similar a como yo lo veo. Tiene una gran inteligencia para el baloncesto", dijo a los medios de comunicación el cuatro veces campeón de la NBA.

Además, no dudó en seguir analizando a su nuevo compañero de equipo. "Hay algunos jugadores que ven las jugadas antes de que sucedan. Lo hacen con su mente, lo hacen con sus pases... Y Marc es uno de ellos", explicó el alero de Los Angeles Lakers instantes después de que su equipo pasase por encima de los Minnesota Timberwolves por 127-91 logrando así su segunda victoria consecutiva en la mejor liga del mundo.

Pero no solo Lebron James hizo referencia al gran partido del menor de los Gasol, sino que el propio Frank Vogel, el entrenador, también destacó su figura y su gran actuación. "Con Marc en el poste algo, por fin vimos lo que podemos ser cuando jugamos con él y con su pase desde ahí", comentó en referencia a las claves tácticas que aporta el español.

"Esta noche estuvo fantástico. Ya habíamos hablado sobre esto porque no hicimos lo suficiente para jugar con él en los dos primeros partidos. Todos nuestros jugadores ya saben que cuando le llega el balón a Marc Gasol, se activa el movimiento".

El nuevo pívot de los Lakers, por su parte, también aprovechó para valorar como está siendo su adaptación y qué tal es convivir al lado de una leyenda como Lebron James. "Es un jugador muy singular, tiene una gran inteligencia. Ve todo en los dos lados de la pista. Es muy generoso y es un gran compañero", comentó sobre el último MVP de las Finales en la 'burbuja' de Orlando.

