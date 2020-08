La surfisa vizcaína Leticia Canales ha recibido con "sorpresa" el positivo por coronavirus que ha deparado el resultado de la prueba PCR a la que fue sometida el pasado fin de semana, antes de una operación de cadera a la que iba a ser sometida este lunes en Barcelona.

Canales había cancelado su participación en el ABANCA Galicia Classic Surf Pro que se iba a celebrar esta semana en A Coruña, la primera cita del calendario tras el confinamiento, para someterse hoy a "una pequeña operación de cadera por desprendimiento de labrum".

"Estaba cien por cien centrada en mi operación de hoy y en recuperarme lo antes posible para continuar con mis objetivos deportivos: luchar por una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 e intentar clasificarme para el Championship Tour de la WSL", explica.

Canales, que vive en una residencia de deportistas en Getxo "en la que se siguen unos protocolos muy estrictos", asegura que no para de "darle vueltas a cómo o dónde" ha podido contagiarse "con todo el cuidado que pongo constantemente".

Canales comenta que "el único síntoma" que detecta es "un poco de dolor de garganta durante un par de días, como si hubiera cogido frío, sin más" y añade que, como desde que llegó de Australia en marzo, "sigue tomándose la temperatura dos veces al día".

La surfista de Sopelana, que no tiene fiebre aunque dice sentirse "algo cansada", asegura que se encuentra "bien, tranquila y animada para pasar estos días de aislamiento" y "con la cabeza puesta" en operarse de la cadera "lo antes posible" para comenzar con la rehabilitación.

La pandemia mundial por el coronavirus frenó una gran temporada de Canales, que el pasado 13 de marzo consiguió el mejor resultado de la historia del surf femenino español con un tercer puesto en el Sydney Surf Pro que le ubicó en la décima posición del ranking mundial QS.

Tengo 25 años y estoy sana, pero si yo me he contagiado, seguro que habrá muchos casos de personas asintomáticas y gracias a que he tenido que hacerme pruebas para una operación lo han detectado, si no es posible que no me hubiera enterado jamás"