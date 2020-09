Cuatro componentes de la histórica plantilla del Arsenal que no perdió ningún partido en la temporada 2003/04 se han reunido para probar el videojuego Marvel’s Avengers.

Coronados como ‘Los Invencibles’ de la Premier League, participaron el líder del centro del campo Ray Parlour, el poderoso central Sol Campbell, el legendario Robert Pires y el lateral izquierdo Ashley Cole. Todos aprovecharon la oportunidad para jugar juntos de nuevo, en esta ocasión desde sus casas a través de la PlayStation 4 y el videojuego Marvel’s Avengers, como parte de la promoción para su estreno mañana 4 de septiembre.

Mientras estuvieron jugando hubo tiempo para recordar muchas anécdotas de su histórica temporada e incluso para bromear sobre si celebraron la derrota del Liverpool frente al Watford esta temporada que acaba de concluir, que les permitió seguir siendo el único equipo en lograr ese histórico récord.

Ray Parlour aprovechó para recordar alguno de los partidos más emblemáticos de aquel equipo durante los primeros años de los 2000, animándoles al grito de “Vamos chicos, imaginemos que jugamos contra el Manchester United en Old Trafford” mientras se preparaban para la partida.

Risas y puesta al día

El ex defensa Sol Campbell contó a sus compañeros la ilusión que siente por pasar a formar parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal esta temporada. Durante la partida, el central eligió el personaje de Hulk porque era “una buena excusa para recordarles a los chicos quién aporta la fuerza en nuestro equipo, ya sea en el campo de fútbol o en la pantalla de TV siempre voy a querer aplastar a mis oponentes.”

“Hemos mostrado el carácter que hizo a nuestro equipo invencible, no se trata solo de ganar partidos, sino de aprender de los contratiempos, conocer las diferentes habilidades que puede aportar cada uno y unir fuerzas sobre la marcha. La sensación de ganar en equipo ha sido inigualable, fue emocionante volver con los chicos y sentir la magia de nuevo,” explicó el veterano del grupo, Ray Parlour.

Por su parte, el actual entrenador del Chelsea sub-15, Ashley Cole, valoró que “fue muy divertido jugar con los chicos de nuevo.” “Había echado de menos la sensación de tener a Sol Campbell para apoyarme en una situación difícil y tener a Pires delante de mí para ayudarme,” confesó, “¡realmente me sentí como en los viejos tiempos!” Incluso tuvo tiempo para bromear sobre sus habilidades con los videojuegos al afirmar que “¡es una pena que no hayamos sido tan invencibles con un mando en las manos!”

Por su parte, el ex extremo francés Robert Pires aseguró que, aunque no es “jugador profesional,” poder probar Marvel’s Avengers, el videojuego de Bandai Namco que se lanzará el 4 de septiembre para PS4, Xbox One y PC, hizo que sintiera “que realmente tenía superpoderes.” “Los chicos me ayudaron cuando lo necesité, como siempre hace un buen equipo,” concluyó.

