Lide Erbina ha sido elegida como mejor debutante del año en las World Series de Rugby 7, la competición más prestigiosa a nivel mundial de dicha modalidad deportiva, además de ser incluida en el equipo ideal del torneo celebrado en Biarritz como la mejor centro de la ronda.

La jugadora de Ordizia de tan solo 19 años debutó con la selección absoluta de 7s el pasado mes de septiembre de 2018. Y durante esta temporada ha disputado cinco de las seis rondas de las Series Mundiales, lo que le ha llevado a convertirse en la primera española en ganar el reconocimiento a mejor debutante del año.

"No me esperaba para nada que me lo fueran a dar. Es un sueño hecho realidad. Poder debutar en las World Series ha sido increíble, y lo mejor ha sido poder hacerlo con mi hermana. Todo el equipo es como mi familia, pero tener a tu propia hermana al lado es lo mejor", reconoce Lide sobre el hecho de jugar junto a su hermana Amaia.

