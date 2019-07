La nadadora española Lidón Muñoz se ha clasificado para las semifinales de los 50 metros estilo libre del Mundial de Gwangju (Coria del Sur), mientras que Jessica Vall y Juan Segura no han podido avanzar en una jornada en la que Mireia Belmonte buscará su primera medalla en la final de los 800 metros estilo libre.

Un tiempo de 24.96 valió a la española para estar en la penúltima ronda con el décimo tercer tiempo, una ronda que se disputará esta misma tarde y donde Muñoz deberá sacarse un largo formidable si quiere tener opciones de meterse en su primera final mundialista.

"En esta prueba no podía fallar" ha explicado la española instantes después de salir de la piscina en declaraciones a la Real Federación Española de Natación (RFEN). Además añadió, feliz que es la primera vez que hacía "24 en las sesiones matinales. Es un paso más. Mi objetivo principal era pasar de ronda y me he quedado muy cerca de mi mejor marca".

Belmonte, a por el milagro

"Ojalá esta tarde pueda rascar unas decimillas", comentaba sabedora del gran reto que tiene por delante en una jornada vespertina en la que Mireia Belmonte estará peleando en la final de los 800 metros estilo libre donde tiene realmente complicado ganar una medalla, tanto por el nivel de sus rivales como por la forma que ha mostrado ella misma durante todo este campeonato.

No les fueron tan bien las cosas a los otros dos españoles que compitieron en esta matinal, Jessica Vall y Juan Segura. La primera de ellas no pudo avanzar a las semifinales de los 50 metros estilo braza después de firmar una marca de 31.58 que solamente le valió para ser vigésimo primera.

Y vigésimo tercero se quedó Juan Segura en la prueba de 50 metros espalda con un tiempo de 25.46.

