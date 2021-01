Mireia Belmonte puso este domingo el broche al ganar los 800 libre en el Campeonato de Cataluña Open de natación, donde Lidón Muñoz se proclamó la reina con cinco triunfos en la competición disputada en la piscina del CN Terrassa.

La gran protagonista del Open catalán ha sido la castellonense Lidón Muñoz (Sant Andreu) que ganó cinco pruebas con un récord de los campeonatos. Jéssica Vall, Alex Castejón, Marina García, Cata Corró y Mario Mollà, además de Mireia Belmonte, fueron otros de los nombres propios del torneo.

La campeona olímpica Belmonte , tras no nadar por la mañana el doble hectómetro libre, se impuso con un crono de 8:33.55. Una marca discreta, pero que le valió para llevarse la prueba ante su compañera de entrenamientos, Jimena Pérez que hizo un tiempo de 8:40.14. Belmonte se va del torneo con dos triunfos, tras ganar el viernes, los 1.500 libre, en los que sí hizo un gran crono.

En otras pruebas de la jornada final, Ferran Julià (Mediterrani) logró el triunfo en la última prueba individual de la competición, los 1.500 libre. Julià marcó un registro de 15:34.26.

Mollá brilla en la matinal

El joven nadador Mario Mollà (CN Terrassa) con sus triunfos en los 100 mariposa y 200 libre fue el protagonista de la cuarta jornada matinal en el que también brillaron Lidón Muñoz y Jéssica Vall.

Mario Mollà, de 18 años, comenzó la matinal venciendo en los 100 mariposa con 54.11 por delante de Alberto Lozano (Mediterrani) que marcó 54.23. En los 200 libre, una de las pruebas de más nivel, venció con 1:50.52 por 1:50.78 de Sergio de Celis (Sabadell) y sacando dos segundos a todo un especialista como Miguel Durán, tercero. Nadar en su piscina del Natación Terrassa fue un plus para Mollà.

La castellonense Lidón Muñoz mostró su gran momento de forma y sumó un nuevo triunfo. Esta vez en los 100 mariposa con un crono de 1:01.29 en un apretado final con Cata Corró (Sabadell) que registró 1:01.45.

Su compañera del Sant Andreu Jéssica Vall ganó los 50 braza con un tiempo de 31.74 por delante de Marina García (Sabadell) que marcó 32.39. Vall se impuso en el interesante mano a mano con García en dos de las tres pruebas de braza.

En los 200 libre, doblete del CN Sabadell con triunfo de Nerea Ibáñez con 2:02.77 por delante de Marina García con 2:03.17 en una prueba que no es la suya. Mireia Belmonte no se presentó pese a estar inscrita en esta carrera.

Mario Navea (Madrid NC) con un tiempo de 28.48 en 50 braza sacando un segundo a Alex Castejón (Sabadell) con 29.60 mostró una gran superioridad en esta prueba.

