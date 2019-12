Lidón Muñoz, la gran estrella invernal de la natación española, se pone como objetivo para los Juegos de Tokio 2020, conseguir allí el mejor resultado de su vida, para lo que espera disponer de plaza en los 50 metros libre, una vez conseguida en los 100.

En una entrevista con Efe, la nadadora castellonense explica que ha vista a "mucha gente repetir ‘quiero ir a los Juegos, quiero ir a los Juegos...’ pero yo pensaba '¡quiero ir y competir al máximo nivel’.

Lidón precisa que "una olimpiada son cuatro años que culminan en los Juegos y lo máximo sería dar allí el mejor resultado de mi vida y ojalá eso me lleve a pasar una ronda de semifinales y entrar en esta competición”.

Enfocada en la velocidad

La nadadora lleva desde el pasado septiembre todo el actual ciclo de entrenamientos enfocado a la velocidad porque "sabía que me la jugaba en 50 metros y en 100 metros libre" en busca de las mínimas olímpicas, una cuestión que sí consiguió ya en los 100 metros libre pero no en los 50.

“El primer día en la primera prueba pude nadar una final con mucho nivel que me llegó a rebajar la mínima. Me gustaría mucho conseguir la mínima en 50. No lo pude conseguir en Ámsterdam pero es mi objetivo”, apunta.

En tierras holandesas, la nadadora del CN Sant Andreu no sólo consiguió la mínima para los 100 libre en Tokio sino también batió el récord de España, al dejar el crono en 54.33, por los 54.48 que ella poseía como mejor marca nacional y los 54.38 en que estaba la mínima de tarde.

En el Amsterdam Swin Cup, disputado este diciembre, además estableció un nuevo récord de España en 50 mariposa -prueba no olímpica- con 26.57 para mejorar la plusmarca más longeva: los 26.78 de Ángela San Juan en julio de 2007. Se trataba del récord más antiguo de las tablas masculina y femenina, incluidos los relevos. La castellonense ya fue el pasado noviembre la gran protagonista del Nacional de Invierno en piscina de 25 metros, donde sumó un total de cinco récords de España .

Eso sí tiene todavía confianza en conseguir todavía pasaporte en los 50 para Tokio.“Voy a intentarlo en la segunda y en la tercera opción que hay. Seguramente podría nadar en esta prueba en los Juegos porque ahora mismo no hay nadie por delante, pero no me conformo, no quiero que me regalen nade y me gustaría conseguirla”.

Constancia y trabajo

Muñoz afirma que en su trayectoria deportiva todo le ha costado "dos veces más que lo que le puede haber costado a otra persona", pero que ha sido "muy constante" lo que "me ha llevado a donde estoy”.

En este sentido, reconoce que ha aprendido mucho "de las veces que no me ha salido como esperaba y eso ha sido durante muchos años". Todo ello, le ha servido para "ahora sé lo que me va bien y cómo tengo que funcionar y ha sido por estar muchas veces trabajando igual de duro que ahora pero sin obtener resultados”.

Por último, la nadadora castellonense asegura que esa constancia y esfuerzo le hace valorar "mucho más que el que lo ha conseguido rápido y es un mensaje que me gustaría mandar, que cuando te está costando algo cuando luego lo consigues te vas a sentir como no se va a sentir nadie más. Tiene diez veces más valor".

