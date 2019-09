Las parejas españolas Liliana Fernández y Elsa Baquerizo y Pablo Herrera y Adrián Gavira no han podido alcanzar este sábado las semifinales del Circuito Mundial de vóley playa, que se disputa en Roma, y se tienen que conformar con la quinta plaza en un torneo en el que lucharon hasta el final por entrar en las medallas.

Herrera y Gavira, al igual que sucedió ayer en un maratoniano desenlace con Brasil, estuvieron a punto de igualar con los estadounidenses Jacob Gibb y Taylor Crabb en un épico segundo set que duró 36 minutos, pero al final sucumbieron por 32-34. En la primera manga habían caído por 14-21.

Lili y Elsa también vendieron también cara su derrota frente a las suizas Joana Heidrich y Anouk Verge-Depre por 1-2. Ganaron la primera manga por 22-20, pero después no tuvieron opción ante las helvéticas, 13-21 y 10-15.

