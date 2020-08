Liliana Fernández forma, junto a Elsa Baquerizo, la mejor pareja del vóley playa femenino español y aunque sus planes de estar en Tokio se han retrasado un año, conseguir una medalla olímpica sigue siendo su sueño.

"Aunque no la logre voy a estar satisfecha con la carrera deportiva que hemos llevado. Creo que puedo estar muy satisfecha del camino que hemos abierto en el vóley playa", explica sobre su trayectoria deportiva la jugadora valenciana.

Ahora pone rumbo a sus terceros Juegos, donde va con las ideas más claras. "Lo daremos todo. Ya tenemos 33 años y no sabemos si habrá unos cuartos para nosotros. Nos tomamos estos como un reto, no somos favoritas, no tenemos esa presión, vamos a disfrutar y por qué no dar una sorpresa".

Experiencia olímpica

Espera que la experiencia de haber estado ya en Londres y Río les ayude esta vez. "Los Juegos siempre son especiales, competir delante de tanta gente, sobre todo en Río cuando jugamos contra las brasileñas, el público nos pitaba y nos abucheaba en cada punto, pero no nos lo tomamos como algo negativo, nos motivaba. Es complicado controlar las emociones cuando llevas toda la vida soñando con estar en unos Juegos".

Para esta temporada, tan atípica y en la que el voley playa fue un deporte privilegiado porque fue de los primeros en volver, el Campeonato de Europa del mes de septiembre es el gran objetivo para ambas, aunque reconocen que la semana de antes también competirán en Holanda en otro torneo muy especial y que lleva por nombre 'King of the Court'.

"Es como un rey de la playa, jugamos todos contra todos. Es un formado diferente y que será muy divertido. Nos vendrá bien de cara al Europeo, que no sabemos muy bien si va a contar para el ránking porque igual hay países que no pueden participar", cuenta sobre esta incertidumbre que ha llegado a nuestras vidas debido a la expansión del coronavirus.

Lo que sí está claro es que su matrimonio con Elsa Baquerizo ha sido clave para el desarrollo de este deporte en España. "Empezamos a jugar algunos torneos sueltos en 2007 y luego probamos en el Mundial sub-21, nos fue muy bien, hubo mucha química, quedamos cuartas y a partir de ahí vieron que podíamos jugar muy bien juntas. Accedimos y comenzamos a ir en conjunto. Al principio fue un poco casualidad, nadie sabe qué habría pasado si no nos llegan a juntar en ese momento".

La maternidad y el alto rendimiento

Debido al confinamiento han pasado separado más tiempo de lo habitual, algo que solamente había ocurrido un par de veces, una de ellas cuando Liliana Fernández se quedó embarazada. Ahora tiene que compaginar la maternidad con el alto nivel, algo que no es precisamente sencillo. "Lo hago como puede", explica en esta entrevista concedida al Comité Olímpico Español.

"No solo por el hecho de ser deportista, sino que cualquier mamá que trabaje fuera de casa y que viaje lo tiene igual de complicado que yo. Es verdad que el ser deportista me lleva a un desgaste físico que sí que noto que duermo peor y descanso menos. Intento cuadrar los horarios con mi equipo y todos se portan muy bien conmigo"

Añade que al principio "fue muy difícil encajarlo todo. Todos hacemos malabarismos y más ahora que no hay coles ni guarderías. ahora es todavía más reto".

Por último, también agradece el trabajo de todos estos años al COE y a su presidente Alejandro Blanco. "Siempre nos ha transmitido un cariño enorme. Me apoyaron mucho con la maternidad, me mantuvieron la beca. Siempre he sentido su cariño incondicional y su apoyo".

Practicodeporte@efe.com