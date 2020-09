Lola Gallardo ha abandonado la concentración del equipo y no viajará a Moldavia tras los resultados de las pruebas PCR y que no han resultado totalmente negativas, a pesar de tener anticuerpos. Foto: RFEF

La portera de la selección española Lola Gallardo ha abandonado la concentración del equipo y no viajará con éste a Moldavia tras los resultados de las pruebas PCR que se practican a las futbolistas y que no han resultado totalmente negativas, a pesar de tener anticuerpos.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la baja de la guardameta y señaló que "a pesar de que esto no supone ningún riesgo para las personas con las que ha tenido contacto en la concentración, las recomendaciones de la UEFA aconsejan no acudir al estadio si el resultado no es totalmente negativo, requisito, además, para entrar en Moldavia".

Lola Gallardo ya pasó la COVID 19, que se le diagnosticó en su club, el Olympique de Lyon francés, a primeros de agosto y tras pasar la enfermedad volvió a jugar y participó en la Liga de Campeones femenina, en la que logró el título al vencer en la final disputada en San Sebastián al Wolfsburgo alemán.

Los test previos al inicio de la concentración realizados por su club fueron negativos y en las pruebas realizadas en la concentración con la selección española la jugadora ha tenido unos resultados no negativos, con presencia de anticuerpos Ig G, por lo que los servicios médicos del equipo han decidido que abandone la concentración hasta su total recuperación.

Lamentablemente, dejo la concentración con la @SeFutbolFem.



Tras varias PCR negativas, haber jugado la Champions, y haber pasado ya el COVID, la última prueba no ha sido totalmente negativa, un requisito para entrar en Moldavia.



Deseo lo mejor a la Selección ????. — Lola Gallardo (@Lola_Gallardo1) September 14, 2020

Contra Moldavia el día 19

El equipo que dirige Jorge Vilda está concentrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar el partido que disputará contra Moldavia el próximo día 19 dentro de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2022 en Inglaterra.

Este encuentro en Chisinau será el cuarto tras las victorias sobre Azerbaiyán (4-0) y República Checa (1-5) y el empate con Polonia (0-0), que mantiene a las españolas al frente del del grupo D junto a las polacas, ambas con 7 puntos.

Tras el partido con Moldavia España debía visitar a Azerbaiyán el día 22, pero el encuentro fue aplazado a finales de agosto a petición de la Federación Azerbaiyana, que también solicitó posponer la fecha de su enfrentamiento con Moldavia.

A la espera de conocer cuándo se jugará el choque contra Azerbaiyán, las españolas tienen por delante otros tres duelos a lo largo de este año aún sin fechas concretas todavía; en octubre contra República Checa, en noviembre frente a Moldavia y en diciembre ante Polonia.

