El deporte paralímpico español, aferrado al sueño de que puedan celebrarse los Juegos de Tokio, afronta con "responsabilidad" la pandemia de coronavirus y los deportistas seguirán con su preparación de diferentes maneras desde casa para apoyar la recomendación de los expertos sanitarios.

El triatleta Jairo Ruiz , medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, ha regresado de Madrid a Almería, su casa, para estar con la familia.

"Como cerraron el CAR he tenido que volver a Almería. Voy a correr y montar en bici en la calle, mientras se pueda, pero tomando las preocupaciones de hacerlo solo y sin gente. Si dijeran que no se puede salir a la calle haré rodilla en casa y trataré de conseguir una cinta para casa", confiesa a EFE desde la ciudad andaluza.

"La natación será más complicado porque no hay piscinas funcionando. La única solución es ponernos el neopreno y nadar en el mar. Está un poco frío todavía, pero veinte minutos se puede aguantar", declara el triatleta almeriense, que reconoce que como los Juegos siguen en marcha hay que seguir "preparándose como se pueda".

El tenista de mesa granadino José Manuel Ruiz , que en Tokio disputará sus séptimos Juegos Paralímpicos, intentará "estar físicamente lo más activo posible".

"Mi preparador físico, José Ángel Espejo, me ha mandado una rutina para ir haciendo y mantener la forma lo mejor posible. Haré una tabla de ejercicios con pelota de fitball, esterillas, mancuernas, pesas y goma elástica", señala.

Los nadadores, preocupados

El nadador invidente Enhamed Enhamed , ganador de nueve medallas en tres Juegos Paralímpicos, regresó en 2019 a la competición tras siete años retirado y ya tiene el billete para Tokio.

"Si ocurriera otro año no pasaría nada, pero este año, siendo año de Juegos, hay que tomar medidas muy diferentes. Tanto mi seleccionador, José Luis Vaquero, como yo, estamos preparando una serie de entrenamientos y circuitos para hacer en casa. Tengo pesas, esterillas y una mancuerna y es posible que los próximos días el CPE nos haga llegar algún otro equipamiento para entrenar la parte de cardio", desvela.

Enhamed ha pensado también hacer "ciertos ejercicios de subir y bajar las escaleras de mi edificio, aunque lo fundamental para los nadadores es la parte de cardio. Además, lo compagino con mi trabajo. Se han suspendido las conferencias y formaciones, pero hay otros clientes a los que sigo atendiendo a distancia".

La nadadora Teresa Perales, ganadora de 26 medallas en cinco Juegos Paralímpicos, ha decidido "parar" la actividad deportiva.

"Es difícil, pero lo he estado valorando mucho porque sigo aferrada a la ilusión de que los Juegos se van a realizar y seguimos agarrándonos a ese clavo ardiendo de que va a pasar enseguida", confiesa.

"Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad quedándose en casa por mucho que el cuerpo me pida salir a nadar. Es un momento excepcional y requiere esas situaciones. Espero que todos los ciudadanos hagan lo mismo que yo", apunta.

Ciclismo en rodillo

Ricardo Ten , que en 2019 se convirtió en campeón del mundo de ciclismo paralímpico tanto en pista como en ruta, es una de las grandes bazas españoles para Tokio.

"No nos queda otro remedio que hacer caso a las autoridades sanitarias. Vivimos un momento complicado porque está incertidumbre nos afecta a la preparación, pero tenemos que entrenar y seguir", confiesa.

"Voy a pasar estos días en familia, saldré lo menos posible, y me prepararé en casa con rodillo y pequeños ejercicios para seguir manteniendo la forma en la medida de lo posible", comenta.

Una de las leyendas del deporte paralímpico español, el atleta invidente valenciano David Casinos , ganador de cinco medallas en cinco Juegos en lanzamiento de peso y disco, está preparado para estar en casa quince días metido.

Tras dejar el atletismo, su nuevo reto es sobre la bicicleta para el ciclismo en pista.

"Solo saldré a comprar comida, a la farmacia o a pasear a Farala (perro guía). Entrenaré en casa. Tengo una bicicleta de alta competición en casa, de un nivel muy grande, y puedo organizarme también al tener pesas. No voy a estar parado", apunta.

"Hoy, con bandas elásticas, puedes ejercitar tu cuerpo de manera parecida a un gimnasio. Hay que tirar de imaginación y sacar un rato para no estar parado. Lo llamo tele-ejercicio. Esto es parte de todos para que se acabe cuanto antes", manifiesta.

Atletismo, triatlón y halterofilia

Héctor Cabrera , subcampeón del mundo en Dubai en 2019, en la prueba de lanzamiento de jabalina de la categoría F12 de discapacitados visuales, en la que además logró el récord del mundo, aprovechará el tiempo para descansar de tanta carga física y coger fuerzas para la vuelta.

"Tenemos la orden directa de no asistir a ningún centro deportivo y hemos pensado que la mejor opción es pasar está primera semana descansando del primer ciclo. Luego, al volver de la cuarentena, retomaremos para afrontar la preparación de los Juegos, así que mientras aprovecharé para cocinar y para arreglar cosas de casa", destaca.

La triatleta con discapacidad visual Susana Rodríguez , doble campeona del mundo en tándem junto a su guía Paula García, está preocupada por su salud, puesto que es asmatica y trabaja en un hospital en Santiago de Compostela.

"Esta situación es un reto para todos, pero cualquier objetivo individual no es prioritario ante la respuesta para una población entera. Deportivamente hay muchos interrogantes. Hay varias competiciones canceladas y el futuro es incierto respecto a los Juegos", confiesa.

"Para entrenar intentaré hacer mucho rodillo para mantener el cardio en la mejor forma posible y veremos si podemos correr y hacer circuitos de fuerza. El problema más grave será la natación, que no hay instalaciones", reconoce.

La halterofila Loida Zabala , recientemente ganadora de la medalla de plata en la Copa del Mundo de halterofilia paralímpica en Manchester (Inglaterra), estará en casa entrenando.

"Mi deporte lo puedo hacer en un recinto pequeño y no quiero perder la forma estos días. El gimnasio me cierra mínimo quince días. Toca entrenar en casa. No será lo mismo, pero al menos mantendré la forma y no perderé fuerza", destaca.

practicodeporte@efe.com