El mundo del deporte se ha sumado de forma masiva y solidaria al llamamiento #YoMeQuedoEnCasa y #QuédateEnCasa para concienciar a la población de la necesidad de evitar al máximo los contagios y poder combatir más eficazmente la pandemia de coronavirus

Leo Messi, Pau Gasol, Carolina Marín, Lydia Valentín, Sergio Ramos, Sandra Sánchez, Damián Quintero, Sara Hurtado, Ricky Rubio, Teresa Perales son sólo algunos de los muchos grandes deportistas que se han involucrado en esta iniciativa, además de los principales organismos y federaciones.

El capitán del Barcelona, el argentino Lionel Messi, lanzó desde su domicilio en Castelldefels (Barcelona) un mensaje de ánimo a todo el mundo por las limitaciones que está ocasionando la pandemia del coronavirus, y con las etiquetas mundiales #QuedateEnCasa y #StayAtHome animó a todos a ser "responsables".

Junto a una fotografía en su casa junto a dos de sus tres hijos, el astro de Rosario dijo en su cuenta de Instagram: "Es el momento de ser responsable y quedarse en casa. Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos".

El mejor baloncestista español de la historia, Pau Gasol, que sigue su recuperación con la esperanza de poder estar en los Juegos de Tokio, ha escrito en su cuenta de Twitter en español y en inglés: "Piensa en ti, en tu familia, en todos. Sigue las indicaciones de los expertos y juntos venceremos al #COVID #YoMeQuedoEnCasa.

Think about yourself, your family, everyone. Follow the experts' recommendations and together we???ll beat #COVID_19 #ImStayingHome??? pic.twitter.com/felXL3mPO8 — Pau Gasol (@paugasol) March 13, 2020

Carolina Marín, que ha sido una de las últimas en competir tras caer ayer en semifinales del All England de bádminton en Birmingham, explicó en un vídeo grabado que retorna a España para quedarse en casa siguiendo las indicaciones del Gobierno ante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, al tiempo que animó a la gente a hacer lo mismo.

"Desde Inglaterra he estado escuchando todo lo que ha estado pasando en España. Ahora más que nunca hay que agradecer a todo el equipo sanitario todo el trabajo que están haciendo por todos nosotros", indicó la campeona olímpica.

All England has finished for me ?? Time to come back and just stay at home ????



Se acabó el All England ?? Momento de volver y quedarse en casa ????#PuedoPorquePiensoQuePuedo #QuédateEnCasa #COVID?19 #StayHome pic.twitter.com/424W6yDBvC — Carolina Marín (@CarolinaMarin) March 14, 2020

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha escrito en Twitter: "Es momento de unión, responsabilidad individual, generosidad colectiva. Dejemos de lado lo que nos separa y pensemos en lo que nos une. Es el momento de mostrar que ante la adversidad somos mejores. Orgulloso de vosotros, de nosotros, de todos".

Igualmente, el FC Barcelona ha difundido vídeos de los mejores momentos deportivos del Barça en Youtube.

El centrocampista del Atlético de Madrid Héctor errera también ha publicado un vídeo en el que se le haciendo ejercicios y con el lema: "#QuedateEnCasa ... pero sin excusas"

Por su parte, la halterófila Lydia Valentín, triple medallista olímpica, doble campeona del mundo y cuádruple de Europa, instó en un vídeo a que la gente se quede en casa ante la creciente propagación del coronavirus.

“Desde mi casa quería enviaros este mensaje para que todos tengamos consciencia de que hay que estar todo el tiempo, o la mayoría del tiempo en casa. Yo tengo la suerte de poder entrenar en casa, pero hay algo que es primordial, que es la salud, y entre todos podemos vencer esta causa social”, declaró en un vídeo enviado a EFE.

Yo me quedo en casa , porque es mi responsabilidad y porque tenemos que ser consecuentes y fomentar el bienestar común ?? #yomequedoencasa

Gracias a @SingularWOD por tanto material para poder entrenar ?? #responsabilidad #responsabilidadsocial pic.twitter.com/wYeEX8JmJS — Lydia Valentín Pérez (@lydikit) March 13, 2020

Entrenar en casa

Asimismo, los grandes campeones españoles de kárate, Sandra Sánchez y Damián Quintero , se han unido al movimiento y han mostrado cómo se entrenan en casa para no perder la forma.

El malagueño procura mantener su rutina de entrenamientos y la preparación en su propio domicilio después de haber tenido que desalojar, igual que el resto de deportistas, la residencia Blume de Madrid y llama a la población a hacer caso a las indicaciones de las autoridades para superar la crisis del coronavirus.

"Seguir las indicaciones y ser todos prudentes, que os quedéis en casa. Esto no son vacaciones sino una obligación que tenemos todos. "Mi vida diaria no ha cambiado. Me levanto a la misma hora, como lo mismo y desayuno igual. Si es sábado o fin de semana y me toca descanso, pues descanso. Pero estoy en contacto con el entrenador, que me marca la rutina y lo que tengo que hacer".

La talaverana ha compartido en Twitter vídeos del entrenamiento en el tatami que tiene en su casa con el seleccionador y su marido, Jesús del Moral.

"Con todo lo q está pasando me siento afortunada de compatir esto con Jesús y nuestra decisión de poner tatami en casa. Hoy Jesús da un paso más para hacer las clases virtuales con el resto del equipo y que todos, siendo responsables, podamos entrenar en casa", señala la número uno del mundo.

?? La deportista @sandrasankarate sigue entrenando duro en el tatami desde su casa.



?? Sigamos TODOS el ejemplo de nuestra deportista estrella. ?? #YoMeQuedoEnCasa



pic.twitter.com/fSupGiNUEN — Ellas Valen Oro (@ellasvalenoro) March 13, 2020

La patinadora sobre hielo Sara Hurtado, quien se encuentra en autoaislamiento en Moscú como medida preventiva por la pandemia de coronavirus, relató a EFE cómo está viviendo su situación, apeló a la "calma y a la responsabilidad social" y subrayó que "solo haciendo equipo" se podrá derrotar la pandemia.

La madrileña permanece en su casa desde hace cinco días, cuando aterrizó en Moscú. Desde entonces permanece con los patines "bien aparcados" ante la posibilidad de que sea portadora del virus dada su reciente estancia en España.

A su vez, el base catalán de los Phoenix Suns, Ricky Rubio, ha querido prestar su apoyo y colaboración con la campaña del Departament de Salut de la Generalitat dirigida a la población para pedir el cumplimiento de las medias sociales de prevención contra la pandemia de coronavirus.

A través de las redes sociales y de la propia estructura de comunicación de los responsables de salud, Ricky ha emitido un vídeo desde su casa de Phoenix, en Estados Unidos, donde también se encuentra parado tras haberse decretado la suspensión de la NBA esta misma semana.

"Hola a todos y a todas. Desde aquí, Phoenix, os quería enviar un abrazo muy fuerte en estos momentos tan complicados como los que estamos viviendo en todo el mundo. Antes que nada, agradecer a los responsables del Sistema de Salut de Catalunya y a todos los profesionales que nos están ayudando para que esta pandemia no vaya a más".

También los paralímpicos

Los grandes deportistas paralímpicos españoles como Teresa Perales, Ricardo Ten, Jairo Ruiz, Enhamed Enhamed, José Manuel Ruiz, Loid Zabala, Héctor Cabrera o Susana Rodríguez afrontan con "responsabilidad" la pandemia de coronavirus, pero, con los Juegos de Tokio en el horizonte, la preparación sigue desde casa de diferentes maneras para apoyar la recomendación de los expertos sanitarios.

Álex Abrines, jugador del Barcelona de baloncesto, ha colgado un vídeo en el que se le ve sonriente pasando la aspiradora en su casa,

Alejandro Blanco , presidente del Comité Olímpico Español (COE), ha animado a los deportistas afectados por la suspensión de actividad por el coronavirus a "sustituir el entrenamiento óptimo por el mejor entrenamiento posible" y ha señalado que, aunque comprende su inquietud respecto a la posibilidad de que la crisis afecte a los Juegos de Tokio, deben "confiar" en que el 24 de julio estarán todos desfilando en la ceremonia inaugural de los Juegos.

Blanco aseguró a Efe que el COI tomará siempre "la mejor decisión para los deportistas".

El Consejo Superior de Deportes (CSD) "se apunta, con la mayor parte de sus trabajadores, los deportistas, las Federaciones y la mayoría de los ciudadanos, a la campaña #YoMeQuedoEnCasa. Nos lavamos las manos, protegemos a los más vulnerables y frenamos la curva. Juntos vamos a ganar este partido!".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha lanzado una campaña de concienciación ante la pandemia, en la que su presidente Luis Rubiales y los seleccionadores masculino y femenino, Luis Enrique Martínez y Jorge Vilda, entre otros, piden a la ciudadanía que se quede en casa.

"El objetivo es llamar a la población a que se quede en casa, ayudando por tanto a parar la propagación del coronavirus", indicó la RFEF en un comunicado.

