Los participantes (héroes) que superaron los 770 kilómetros de la The Goods Non Stop Madrid-Tajo Internaciona-Lisboa by MRW , no sólo se enfrentaron a la distancia y las dificultades del terreno, sino que tuvieron que hacerlo en unas condiciones meteorológicas adversas.

La prueba que comenzó en el mediodía del miércoles en la localidad madrileña de Las Rozas, con más de 300 equipos, con paradas en Robledo de Chavela, Burgohondo, Navalperal de Tormes, Navaconcejo, Cañaveral, Alcántara, Cedillo, y las portuguesas Ponte de Sor y Coruche hasta llegar a Alenquer. Estaciones de hidratación a las que se sumaba el punto de animación de Tornavacas y los dos de hidratación extra en Santiago de Alcántara y Ponte da Pedra, que supusieron descanso para los ciclistas y fiestas para la población que veía pasar la prueba.

Galletas Gullón

En Alenquer, una de las novedades de esta edición, estaba la meta. El primer equipo en llegar fue el Galletas Gullón, de categoría Corporate y de cuatro componentes. Lo hicieron en 36 horas y 25 minutos. “Hemos trabajado mucho y hemos tenido también mucha suerte. Ya al principio de la prueba pinchamos varias veces y nos retrasamos, pero en la tercera etapa pudimos remontar. En la séptima, más de lo mismo. Hasta cuatro pinchazos, pero el compañerismo ahí nos salvó. Ciclistas de otros equipos nos dieron bombonas para poder continuar”, contaron a su llegada, informa la organización de la prueba.

Un clásico de la Non Stop, Roberto Solozábal, el ex jugador del Atlético de Madrid y medalla de oro olímpica en Barcelona’92, tampoco se lo quiso perder. “Esta es una prueba muy especial, engancha. Es importante conocer a los compañeros y no cebarse demasiado al principio. Más adelante hay que marcar un ritmo constante y disfrutar de los enormes paisajes por los que transcurre. Innumerables venados los que nos hemos cruzado por el camino. El año que viene creo que volveré”, apuntó.

Primeros en Solos

Pero uno de los grandes héroes es Sergi López, así como el resto de participantes en la categoría de Solos, de los que Sergi fue el vencedor, repitiendo el título del año pasado. Lo hizo en 46 horas. “Sin dormir ni un minuto. Ya dormiré cuando llegue a casa”, explicó.

Acompañado de un amigo y de su hijo Martí, de 15 años, quien le preparó la comida en los puntos de hidratación y se encargó de animarlo. Como no podía ser de otra manera, reconoció que estaba "muy cansado, pero también muy emocionado. No he dormido en estas 46 horas. He pedaleado sin parar y lo he podido hacer gracias a los compañeros que me encontraba por el camino y no me dejaban de animar para que fuera con ellos. Me arrastraban. Hago muchas pruebas durante el año, pero ninguna como esta. No hay palabras. Todo esto es gracias a ellos”, declaró.

La séptima The Goods Non Stop Madrid-Tajo Internaciona- Lisboa by MRW cierra una edición "histórica", aseguran desde la organización, "llena de retos solidarios, de aventuras compartidas y de ciclismo de montaña puro. Una edición que será recordada como la que se batió el récord de inscritos y en la que ciclistas, organización y voluntarios superaron la lluvia constante en pos de vivir una aventura que recordarán para siempre".

practicodeporte@efe.com