La selección española de balonmano acaricia ya las semifinales del Europeo tras derrotar este sábado, en una nueva exhibición de juego, a la anfitriona Austria por 30-26 en el Wiener Stadhalle de Viena.

De esta forma, los Hispanos siguen invictos en el torneo continental y ahora esperan a sus dos próximos rivales, que serán las selecciones de Bielorrusia y Croacia, a las que se enfrentarán el lunes y el miércoles, respectivamente.

El equipo español tuvo claro desde el principio que la mejor manera de contener a los "cañoneros" austríacos Janko Bozovic y Nykola Bilyk era apostar en defensa por un profundísimo 5-1 con Alex Dujshebaev en el puesto de avanzado.

Cuatro goles consecutivos del conjunto español, dos de Alex Dujshebaev y dos de Aitor Ariño, inconmensurable en el arranque del partido, permitieron a España situarse con una renta de tres en el marcador (8-5) que parecieron encaminar el partido.

Con su portería a buen resguardo y sin temor ya a conectar con sus pivotes, que no debían temer por los agarrones locales, los de Jordi Ribera fueron rebajando poco a poco las pulsaciones al conjunto local, que, sin poder jugar a toda velocidad, acabó desinflándose.

A base de oficio y talento, los Hispanos sellaron un triunfo (30-26) que los coloca con un pie en las semifinales, que alcanzará matemáticamente el próximo lunes si vence a Bielorrusia.

Alineación España: 30 - Corrales; Solé (1), Raúl Entrerríos (4), Morros (-), Alex Dujshebaev (2), Cañellas (1) y Ariño (4) -equipo inicial- Pérez de Vargas (ps), Maqueda (6), Ángel Fernández (3), Sarmiento (2), Aginagalde (-), Figueras (4), Aleix Gómez (3, 1p), Gedeón Guardiola (-) y Dani Dujshebaev (-).

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 8-6, 9-9, 11-10, 13-14 y 17-16 (Descanso) 19-18, 23-19, 24-20, 26-22, 29-23 y 30-26 (Final)

.@RFEBalonmano ???? celebrate a hard-won victory that means they're still on the road to Stockholm.#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/XZZVmvsbYp