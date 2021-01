El veterano jugador de la selección española de fútbol ciegos Vicente Aguilar afronta ilusionado 2021. Su deseo es poner "un bonito broche" a su dilatada carrera en este deporte participando en los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebran del 24 de agosto al 5 de septiembre.

A sus 50 años, Vicente sigue siendo una pieza fundamental en la selección española y, aunque dice no tener ningún secreto para mantenerse tanto tiempo, sí admitió que se cuida "bastante".

"No me puedo comparar con la gente de 25 años, porque ellos recuperan más, tienen más velocidad y fuerza física, pero yo aporto mi granito de arena, mi experiencia y mi habilidad. Cada uno aportamos lo que tenemos", comentó.

Vida familiar y deportiva

Aguilar, vendedor de cupones de la ONCE, relató en el programa 'Objetivo Tokio', de Teledeporte, cómo es su día a día en su familia, una pareja de personas ciegas totales con dos hijas.

"Nos las apañamos como lo hace la mayoría de la gente, con mucho orden, esfuerzo e ilusión. No hacemos nada que no puedan hacer los demás. Hay cosas que te cuestan más, pero no significa que no las puedas hacer. Eso sí, hay que seguir una disciplina bastante estricta", confesó.

"Por ejemplo, me levanto a las seis de la mañana, me voy a trabajar, vengo, recojo a una niña, mi mujer recoge a otra, me voy a entrenar... Todo muy organizado, pero no por eso somos más que ninguno, porque esto lo puede hacer y lo hace mucha gente. Sí que requiere esfuerzo y sacrificio. Lo peor viene cuando me tengo que ir de concentraciones largas, que ahí se lo queda todo mi mujer. Ahí es ella la que tiene mucho valor", apuntó.

El antifaz de juego

Durante su participación en el programa, Vicente Aguilar, campeón de Europa en 2019 , aprovechó para reclamar que se quite la norma que obliga a llevar antifaz opaco a todos los jugadores, incluso a los que está demostrado que no tienen ningún resto visual o a los que, como es su caso, tienen prótesis en los ojos.

"La norma que considero que es justa pero que yo quitaría para las personas como yo es el antifaz. Es obligatorio porque hay gente que tiene resto visual y, por muy poquita vista que tengas, es una ventaja enorme, pero que los que somos ciegos totales, además con prótesis, que tengamos que llevar parche ocular y encima el antifaz, me parece ridículo y molesto", señaló.

"Aunque parezca una tontería, el antifaz te quita orientación. Todo lo que te oprima un poquito las sienes te hace que la orientación se pierda", declara.

"Considero que el antifaz es necesario para la gente que tenga resto, pero todo el que pueda demostrar que no tiene ningún tipo de ventaja visual me parece absurdo y yo lo quitaría. Es una de las cosas a las que más me ha costado adaptarme", argumentó el futbolista.

El veterano deportista resaltó también los grandes beneficios que practicar el fútbol proporciona a las personas ciegas en su vida cotidiana como la "agilidad, movilidad, pérdida de miedo al choque o al golpe" y, al compararlo con el fútbol de personas sin discapacidad, destacó que aunque el de los ciegos pueda ser de un ritmo y velocidad inferiores, "el sacrificio, la entrega, lo que se sufre y lo que se disfruta son lo mismo".

