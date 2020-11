Marta Arce es una de las deportistas paralímpicas más laureadas y reconocidas. A ocho meses para los Juegos Paralímpicos de Tokio, la judoka mantiene la ilusión y sus opciones de acudir intactas. "Japón es la cuna del judo. ¿Qué mejor sitio para terminar mi carrera deportiva?.

La judoka nacida en Valladolid analizó en el canal Teledeporte sus opciones de clasificación para la gran cita japonesa, a la que sólo asisten las diez primeras mujeres del ránking mundial de cada peso. En el suyo, el de menos de 63 kilos, ahora mismo ocupa la duodécima posición a falta de dos pruebas puntuables, que se celebrarán previsiblemente la próxima primavera. "Yo creo que si todo va bien y hago bien las próximas competiciones que nos quedan, estaré dentro".

A la judoka de la Federación Española de Deportes para Ciegos no le asusta que los Juegos puedan hacerse en modo burbuja como consecuencia de la pandemia.

"Cuando tienes ánimo y moral puedes con todo. Yo creo que los deportistas paralímpicos estamos acostumbrados a la adaptación, que es nuestra bandera, así que esto es una adaptación más", confesó.

Lo que sí tiene claro Marta Arce, de 43 años, es que estos serán sus últimos Juegos Paralímpicos: "Ya tengo una edad y una cantidad de lesiones acumuladas".

"Incluso este último año de más me va a costar un poquito. Cuando pasen estos Juegos ya me quedaré más en deporte ocio, deporte salud tratando de ser referente pero ya desde otro ángulo no tan competitivo", reconoció.

Profesora y conferenciante

Marta Arce posee dos medallas de plata y una de bronce conseguidas en los Juegos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012, respectivamente. Además, es madre de tres hijos y conferenciante dentro del programa 'Trainers Paralímpicos'.

"Lo que utilizo es todo lo que aprendo en los Juegos Paralímpicos y en mi día a día, mi superación de la discapacidad, lo que he vivido en el pasado y los valores que me ha enseñado el alto rendimiento. Es lo que aplico a la hora de dar conferencias en las empresas, en los colegios y en los institutos", comentó.

"En el caso de los colegios, sobre todo lo centro más en la superación. Son charlas motivacionales que tratan de concienciar sobre la inclusión. Y en las empresas pues tratan los valores tan válidos para ellas como son el trabajo en equipo o el liderazgo", señaló.

Para Arce "es muy importante" esta labor de concienciación "porque la sociedad necesita todavía mucho trabajo para aceptar plenamente a las personas con discapacidad".

"Es necesario el trabajo que podemos hacer los deportistas, que somos un escaparate maravilloso de todo el potencial que tienen las personas con discapacidad, de todo el talento que hay", comentó.

Relevo generacional

Marta Arce también charló durante su participación en 'Objetivo Tokio', de Teledeporte, sobre el relevo generacional en el judo para ciegos.

La judoka vallisoletana considera que "necesitamos mucho trabajo con la base" y apuesta por "la captación".

"No llega información suficiente sobre este tipo de deportes a los padres de las niñas, que en este caso son los responsables de las actividades que hacen sus hijos. Ven un deporte de contacto donde hay caídas y en lugar de pensar que es algo que les va a beneficiar, pues tienen miedo de las lesiones", manifestó.

"Éste es un deporte precioso y que nos da un montón de beneficios físicos que nos van a ayudar en nuestro día a día a desarrollarnos", concluyó.

