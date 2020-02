Los Premios Laureus han reconocido la trayectoria de los combinados masculino y femenino del baloncesto español en sus distintas categorías otorgándole el galardón honorífico.

La gala celebrada en Berlín supone la puesta en valor del año en el que la selección absoluta masculina consiguió alzarse por segunda vez con la Copa del Mundo y la femenina se convirtió en tetracampeona de Europa, entre otros logros.

El trofeo lo recogió Elisa Aguilar, exinternacional y actualmente directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto (FEB). Diversas personalidades del baloncesto como el seleccionador masculino Sergio Scariolo, la también exinternacional Amaya Valdemoro, Marta Fernández o Carlos Jiménez también estuvieron sobre el escenario en representación del baloncesto nacional.

Una de las leyendas del deporte nacional como Pau Gasol no pudo estar presente en la ceremonia, pero no dejó pasar la ocasión y envió un vídeo de agradecimiento en el que señaló: "Quiero agradecer a la academia este premio excepcional. Es un premio que apreciamos mucho, un reconocimiento a años de trabajo duro".

La @BaloncestoESP gana el Premio Exceptional Achievement en la Gala #Laureus20 por la trayectoria de nuestras selecciones en los últimos 20 años!??????@BaloncestoESP wins the Exceptional Achievement Award for the trajectory over the past 20 years! ??#SportUnitesUs #SomosEquipo pic.twitter.com/zXU2VLLNEN