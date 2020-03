La selección española de rugby seven, los Leones, consiguieron meterse en los cuartos de final del Torneo de Vancouver (Canadá), sexta etapa de las Series Mundiales en categoría masculina, tras vencer a Irlanda (28-26) y Kenia (17-14) y perder con la poderosa Nueva Zelanda (0-31).

Un resultado que significará, aparte del puesto definitivo, sumar un gran puñado de puntos en asegurar el objetivo de permanecer en la máxima categoría del rugby seven mundial, más todavía tras quedar Gales, quien ocupa la plaza de descenso, fuera de la lucha por las primera ocho plazas, con lo que la diferencia quedará sobre los veinte puntos a favor de los Leones.

Debut ante Irlanda

Las cosas comenzaron bien para el equipo español en tierras canadienses, tras apurada victoria ante Irlanda, a pesar del inicio en contra, tras el ensayo entre palos de Jordan Conroy a los veinte segundos, gracias a un dos contra dos muy bien negociado por Terry Kennedy.

No obstante, España no se vino abajo y Iñaki Mateu replicó con una ruptura por el centro, aunque luego Kennedy volvió a poner en franquicia a los irlandeses. A falta de un minuto para el descanso, Paco Hernández sumó el segundo ensayo y con la transformación, el seven nacional se puso por delante (14-12).

En la continuación, gran contragolpe de Álex Alonso para seguir sumando, aunque Irlanda no bajó los brazos con dos ensayos de Conroy y Foster Horan, cuando sólo restaban treinta segundos para el final, que pusieron al seven español contra las cuerdas (21-26).

Fue un final muy emocionante, en el que los Leones supieron jugar su posesión, hasta conseguir un hueco por donde Manu Sainz-Trápaga, consiguió el empate, a falta de que Hernández, en una posición sencilla, sumara los dos puntos que dieron el triunfo por 28-26.

Derrota clara

Esta vez no se repitió la victoria de los españoles sobre los All Blacks de la temporada pasada en el torneo canadiense, la única de la historia. El equipo líder de las Series Mundiales no dio opción y desde el inicio se puso por dleante con ensayo de Andrew Knewstubb.

Luego llegaron las marcas de Tim Mikkelson y Sam Dickson para poner el 0-19 al filo del intermedio. Una jugada individual de Caleb Clarke aumentó las diferencias al inicio de una segunda mitad que concluyó con el quinto ensayó, esta vez firmado por Joe Ravouvou.

Tras una victoria y una derrota, España se jugó el pase a estar entre los ocho mejores ante Kenia, con un inicio favorable gracias a tres faltas consecutivas de los africanos, que facilitaron anotar a Pablo Fontes al minuto de juego.

Collins Injera replicó con una acción en solitario a la salida de una melé, pero una descarga a una mano de Manu Sainz-Trápaga para Pol Pla permitió al ala español posar junto al banderín para volver a poner por delante al equipo nacional (10-7) al borde del intermedio.

De nuevo, Injera volvió a desbordar a la defensa española y poner a su selección por delante, con dos minutos por jugar. A diferencia que contra Irlanda, fue Kenia quien mantuvo la posesión del oval lo que hacía muy complicado el ataque español, hasta que una subida a la desesperada de Pablo Fontes en defensa, provocó el error de manos de Daniel Sikuta, con lo que recuperó Mateu, que jugó a la carrera a Sainz-Trápaga para que el madrileño anotara el definitivo 17-14.

