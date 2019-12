El equipo español de los Mad Lions se ha ganado una plaza en la próxima edición de la Liga Europea, el principal campeonato continental del videojuego multijugador 'League of Legends'.

Así lo ha contado el fundador del equipo Jorge Schnura en una entrevista a Miguel Ángel Moreno, de la Agencia EFE. "Seremos el único equipo con sede en España que participará en esta liga, será un orgullo representar a los españoles", ha explicado el protagonista. "Es la liga más importante de eSports a nivel global, tanto por prestigio como por audiencias".

Sustituyen al Splyce

Son días de felicidad para el conjunto madrileño, que viene de ganar la Iberian Cup recientemente y que sustituye en la competición europea al equipo Splyce, que también es propiedad de la compañía canadiense. "No desaparece, pero en League of Legends en Europa se pensó que iba a tener más aceptación los Mad Lions. Además, en su día hubo cierta decepción con que no hubiera ningún equipo con sede española en la Liga Europea".

La Liga Europea instituyó en 2018 un sistema de franquicias similar al que tiene en baloncesto la NBA estadounidense, en el que diez equipos tienen el acceso vitalicio a la competición y participaban de sus ganancias, a cambio de un canon de 10,5 millones de euros, en el que no lograron plaza equipos españoles como Giants, que llegó a ser tercero europeo en 2016, o Movistar Riders .

No será tarea sencilla para los Mad Lions estar a la altura de su predecesor, ya que como recuerda Schnura, el equipo Splyce fue tercero en la temporada de verano europea, segundo en las finales regionales y cuartofinalista en los Mundiales.

"Nosotros no apostamos por fichajes espectaculares, sino por encontrar el talento puro. La alineación no será 'top', pero esperamos que entre finales de 2020 y principios de 2021 compitamos ya con los mejores", ha explicado el fundador del equipo.

Un salario digno

Aunque, eso sí, todos los jugadores del equipo son profesionales. "Todos nuestros jugadores tienen un salario digno para poder vivir de esto y es su ocupación a tiempo completo", ha comentado Schnura. "Ya no existen casos como hace tres años, que haya jugadores que estén cobrando un sueldo que no les permita vivir independientes, porque el sector ha crecido".

Y también pone el foco en el desafío que tiene por delante con la presencia femenina entre el público y también entre los jugadores. "Creo que es un tema de aceptación, nada más allá. Nosotros hemos hecho equipos mixtos porque de esa forma ayudábamos a ellos a jugar con ellas y diferencia. A la hora de comunicarse hay que tener cierto respeto y aprender las cualidades que aporta cada uno".

