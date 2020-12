Este año, debido a la pandemia global de coronavirus, la San Silvestre Vallecana despedirá el año con una sola carrera de élite en un circuito cerrado de 2,5 kilómetros al que se dará cuatro vueltas en el Ensanche de Vallecas. En la categoría masculina habrá 250 corredores con marcas inferiores a 34 minutos y 150 mujeres en menos de 40.

En la línea de salida un numeroso grupo de estrellas. Una de ellas el estadounidense de origen keniano Paul Chelimo, actual subcampeón olímpico de 5.000 metros, que intentará a sus 30 años batir el récord de Estados Unidos de 10K, que comparten Bernard Lagat y Mark Nenow (27:48), disputando la victoria al israelí de origen etíope Maru Teferi o al burundés Thierry Ndikumwenayo.

"El objetivo principal es batir el récord de Estados Unidos aunque la gran victoria en estos tiempos de pandemia es poder correr en Madrid. Intentaré dar lo máximo por ese récord pero también por la victoria", dijo Chelimo, en conferencia de prensa.

Abadía, Carro y 'Chiqui' Pérez

En la San Silvestre Vallecana también se vivirá un bonito duelo entre los mejores fondistas españoles del momento como Toni Abadía, Fernando Carro y Juan Antonio "Chiqui" Pérez.

El zaragozano Toni Abadía es la gran figura nacional de la prueba en los últimos años, ya que en cuatro ocasiones se ha subido al podio en el Estadio de Vallecas y es el actual plusmarquista masculino de la carrera con 27:56. Además, conserva la plusmarca oficial homologada de 10K en ruta con 27:48, conseguida en 2018 en Laredo.

"Hay que levantar el ánimo para venir a una carrera especial como la San Silvestre queriendo sacar la espina de 2020, que no ha sido un año bueno. Hay que alentar a la gente que le gusta lo que hacemos y decirle que hay etapas y no debemos venirnos abajo nunca", dijo Abadía.

Para Abadía el nivel de la carrera de este año es el "mejor nivel de todas" las que ha corrido. "El nivel es altísimo. Va a ser una carrera muy abierta, muy bonita y despedir 2020 exigiéndose al cien por cien es la mejor forma antes de encarar un año ilusionante".

El madrileño Fernando Carro , plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos en pista, llega tras lograr hace unas semanas la mejor marca española de la historia (27:46) en un 10K en ruta en Alcobendas (Madrid), aunque no fue homologable.

"Es un plantel impresionante. Otros años tenemos grandes puntas de lanza pero este año nadie se quiere perder la carrera. Por la responsabilidad que tenemos con toda la gente que no puede estar intentaremos dar un buen espectáculo y además estamos poniendo al fondo español en el lugar que le corresponde", dijo Carro.

El madrileño destacó que la preparación de esta carrera le ha hecho "entrenar mucho" las últimas semanas.

"Estos últimos días he bajado el pistón y ahora estoy tratando de encontrarme con aire, que es algo que no sentía antes. El escenario será diferente porque no habrá gente y nos puede llevar a tener desaliento encima. Todos los corredores tenemos un nivel similar y eso hace que hasta el último momento todos den lo máximo", señaló.

Lamdassem, del maratón al 10k

Ayad Lamdassem , a sus 39 años, logró recientemente el récord de España de maratón en Valencia con 2h06:35, rebajando en 17 segundos el registro que el toledano Julio Rey poseía desde 2006 en Rotterdam.

"El secreto es aprender cada día de las derrotas. El atletismo es un deporte que necesita mucho sacrificio. Este año con el coronavirus hemos bajado el ritmo de competiciones y aproveché para prepararme bien el maratón de manera tranquila", confesó.

Ouassim Oumaiz puso en 2019 a los corredores africanos a sus pies en el cross de Atapuerca con apenas veinte años. Además, ya es plusmarquista nacional de 5 kilómetros -un récord que arrebató a dos míticos atletas nacionales como Chema Martínez y "Chiki" Pérez- y subcampeón nacional absoluto al aire libre de 5.000 metros.

"Ha sido una temporada atípica pero me ha salido muy bien. He mejorado mi marca personal y logrado algunos triunfos, así que también espero terminar el año de la mejor manera en Madrid", apuntó.

El soriano Dani Mateo viene de hacer 2h08:22 recientemente en el Maratón de Valencia, su mejor marca personal, y cuenta en 10k con una marca acreditada de 30:34.

"Una preparación de maratón requiere de tanta preparación que necesito coger un poco de aire. Espero mañana llevarme una agradable sorpresa aunque lo normal es que acuse ese desgaste", concluyó.

Nivel superlativo en categoría femenina

En la categoría femenina el nivel que habrá también en la línea de salida será superlativo con la presencia de varias atletas africanas que buscarán la victoria en Vallecas.

La keniana Ruth Chepngetich, vigente campeona del mundo de maratón, cedió el año pasado en la San Silvestre Vallecana, por siete segundos, ante la etíope Helen Tola Bekele, ausente esta vez, y repite en Madrid avalada por el tercer puesto en el maratón de Londres.

"Estoy agradecida de poder volver a correr en Madrid como invitada", dijo Chepngetich, que se batirá en las calles de Vallecas con la etíope Yehualaw Densa, que acredita en 10 kilómetros un tiempo de 31.55 en su país y a sus 21 años destrozó el récord del Medio Maratón de Nueva Delhi con 1h04:46, segunda mejor marca de la historia en la distancia.

"Estoy feliz de estar en esta carrera. Mi objetivo es intentar correr el mejor 10k de mi trayectoria en Madrid", apuntó Densa.

Para Clara Viñarás, subcampeona de España en 3.000 metros obstáculos, "si solo se hubiera podido elegir correr una carrera este año los madrileños y los no madrileños hubieran elegido la San Silvestre Vallecana".

"Es cierto que este año la San Silvestre Vallecana va a ser diferente por muchas cosas, pero también en redes se pueden ver pronósticos de la altimetría o recorrido. Eso hace partícipe a la gente de lo importante de las novedades", confesó Viñarás, que llega a esta carrera con la segunda mejor marca española del año en 10K (32:42, en Alcobendas).

Lucía Rodríguez, de 22 años y novena en la edición de 2019, dijo estar "nerviosa" antes de una prueba que, para ella, supone "un estimulo importante".

"Lo necesitábamos y espero que mañana se vea reflejado. He aumentado la carga de trabajo los últimos días e intentaré dejarme la piel en el recorrido. Me asusta el recorrido porque al ser un circuito lo tienes que controlar un poco más y eres más consciente de lo que queda y qué es lo más duro", finalizó.

