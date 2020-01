El deporte del motor tiene una nueva cita a principio de año, desde este 5 de enero, con el Rally Dakar 2020, en una edición diferente, que se desarrollará en Arabia Saudí, con salida en Yeda, y donde la participación española volverá a ser muy numerosa, con opciones tanto en coches, con Carlos Sainz como con Nani Roma, sin olvidar al debutante Fernando Alonso; motos, con Joan Pedrero y Joan Barreda, y SSV, con Gerard Farrès.

Las aspiraciones a podio españolas se centran en la categoría de coches, tanto en dos veteranos que ya conocen lo que es ser el mejor en la prueba, Sainz y Roma, como en un debutante, que acapara muchas incógnitas al inició de la competición, Fernando Alonso.

Roma sumará una vez tome la salida en Jeddah, 24 ediciones de esta prueba, que inició en motos en 1996, y de la que suma dos títulos, en moto en 2004 y en coches en 2014.

En esta edición se presenta al volante del Borgward BX7 DKR EVO, junto a su copiloto Dani Oliveras, quien cambia la categoría SxS, donde estuvo el 2019 junto a Gerard Farrès. Un rally diferente con un vehículo también distintos al Mini de las dos últimas ediciones. En 2019 acabó segundo .

“Estoy contento de poder estar un año más en el Dakar, en una edición que presenta muchas novedades. Estamos preparados para hacerlo bien”, aseguró Roma.

El catalán, que con el Borgward acabó séptimo en el Rally de Marruecos y segundo en la Baja Portalegre, reconoce que han ido "un poco justo de tiempo, pero se ha cumplido el plan de trabajo que teníamos marcado y todo está ya en marcha". No obstante, todavía dispondrá de dos días de test en Arabia "para probar bien el coche y ver cómo funcionan los últimos cambios que se han hecho en las suspensiones".

A pesar de tantas novedades, Roma lo tiene claro: “Los objetivos para mí siempre son los mismos: ganar. Tenemos que ser conscientes que hay muchas cosas nuevas en este próximo Dakar: el coche, el equipo, el copiloto y el desierto".

A disfrutar

Carlos Sainz disputará su décimo tercer Dakar y lo hará con Lucas Cruz como copiloto por sexta edición consecutiva, tras serlo de otros dos de los grandes, el propio Nani Roma y Nasser Al Attiyah. El madrileño buscará en Arabia Saudí sumar su tercer título, tras los conquistados en 2010 y 2018, y para ello se ha preparado a conciencia.

"Para este Dakar esperamos pasar muchas horas en el coche, con dos etapas cuyas especiales serán de más 500 kilómetros y cinco con más de 400 km, sin altura, pero con calor. Así que, en función de todo eso, hemos definido el tipo de entrenamiento. No se busca ganar volumen muscular, sino resistencia y fortaleza para lo que nos espera”, destaca.

En cuanto a sus opciones, Sainz, que competirá con un Mini, señala que estaría contento si el próximo 17 de enero "logro la victoria, claro, pero a veces no es necesario ganar para estar contento. Si he disfrutado, si lo he dado todo y si estoy tranquilo conmigo mismo, también lo estaré". No obstante, reconoce que se ve "100% ganando el Dakar, si no, no iría".

En cuanto a Fernando Alonso (Toyota Hiliux), que tendrá a Marc Coma como mano derecha, desde que anunció su participación dejó claro que sus objetivos eran "vivirlo y acabarlo", y es que considera que "no hay polos más opuestos que la Fórmula 1 y el Rally Dakar".

Un reto interesante

El asturiano se lo toma como un reto más en su larga carrera dentro del automovilismo mundial: "Es un reto interesante, seguramente imposible sobre el papel, pero tengo ganas de afrontarlo, de aprender y la preparación que estoy llevando a cabo estos meses me está enriqueciendo como piloto, que es una de mis prioridades cuando afronto este tipo de retos: ser mejor al acabarlos”, explica en la web de la organización.

Para este reto, se ha rodeado de un equipo que pone la experiencia que a él le falta, y donde destaca un Marc Coma que si de algo sabe, es del Dakar, gracias no sólo a sus doce participaciones, todas ellas en moto, incluido cinco títulos. Como gran conocedor de la carrera es cauto en cuanto hasta dónde puede llegar este binómio aunque se daría por satisfecho con acabar la prueba.

"Si podemos evitar los problemas, por coche, por manos de Fernando y por potencial, podemos estar en un buen lugar. No quiero caer en el error de decir una posición porque sería ponernos una presión que no nos toca", afirma.

La representación española en coches no acaba con estos tres grandes equipos, ya que junto a ellos tomaran la salida veteranos como Isidre Esteve, junto a Txema Villalobos; Jesús Calleja y Jaume Aregall; Óscar Fuertes y Diego Vallejo; Xavier Foj e Ignacio Santamaría, Joan Font y Borja Rodríguez; Juan Manuel Mana y José Calvar, además de Pablo canbtó, con el argentino Ariel Jaton de copiloto, y Alex Haro, que estará de copiloto con uno de los favoritos, el sudafricano Giniel de Villiers.

Mención aparte para una Cristina Gutiérrez (Mitsubishi), que cumplirá su cuarto Dakar, con el objetivo de acabar entre los 25 primeros, fue la 26 el pasado año, y como una de las puntas de lanza del motor femenino en este rally, con cuatro representantes. Precisamente, también en coches estará Mónica Plaza que debutará en la prueba como copiloto de su padre, un ya muy experimentado Manuel Plaza.

Laia, a por todas

En la prueba de motos, destaca una veterana Laia Sanz (Gas Gas), que sumará su décima edición, es decir nueve participaciones y otros tantos Dakar concluidos y títulos en categoría femenina. Un palmarés dakariano espectacular, que quiere prolongar en este 2020 acabando entre los quince mejores, o porqué no en el top 10. Hasta ahora su mejor puesto fue el noveno conseguido en 2015.

Después de lo sufrido el año pasado , donde llegó muy justa de preparación, la piloto catalana lo tienen muy claro, "hacer un top 10 o un top 15 es un éxito total o una victoria para mí".

La nómina de moteros en el Dakar también la encabeza otro experto de la prueba, como es Joan Barreda (Honda), quien también disputará su décima edición, y lo hará en busca de mejorar el quinto puesto de 2017, hasta ahora su mejor clasificación, aparte de un gran puñado de victorias parciales.

Las desgracias en forma de caídas y problemas mecánicos posiblemente han impedido que el de Castellón cuente en su palmarés con algún Dakar, aunque quizá éste sea el suyo. Llega repleto de moral a Arabia, a pesar de lo duro que fue el rally para él en 2018 y 2019, donde tuvo que abandonar cuando lideraba la carrera.

No obstante, asegura a la web del Dakar que "las expectativas son buenas después de los últimos meses. En años anteriores no había podido llegar bien físicamente. Ahora hay que realizar una carrera de dos semanas sin errores, que la moto vaya bien y el equipo funcione a la perfección. Sabemos que se puede hacer, y lo vamos a intentar".

Pedrero, a por el doce

En motos también estará un Joan Pedrero (KTM) que sumará su edición doce, con mil historias en su mochila y dos quintos puestos (2011 y 2013) y lo hace con aspiraciones a todo tras acabar tercero en la Baja Aragón y segundo en el Rally de Marruecos.

Y él lo deja claro: "Tengo 700 mil kilómetros recorridos en el desierto. La moto tiene algunas mejoras, las hemos probado en algún rodaje y funciona muy bien. Estamos con muchas ganas de llegar a Arabia Saudita y allí haremos unos tests antes de largar. Esperamos lograr una buena posición".

A ellos se unirán en la salida, Lorenzo Santolino, Fausto Mota, Jaume Betriu, Josep Maria Mas, Julián José García Merino, Rachid Al-Lal Lahadil, Javier Álvarez, Sara García, Javier Vega, Daniel Albero, Ignacio Sanchis, José Arvest y Eduardo Iglesias.

Preparado para ganar

En la categoría "Side by Side" estará un Gerard Farrès, con Armand Monleón de copiloto, que no oculta a nadie que llegan "preparados para ganar", ya que cuentan con "todo para poder luchar" por el título.

El de Monster Energy Can-Am asegura que tienen "muchas ganas de ganarlo y estamos preparados para hacerlo. Llegamos bien preparados. Hemos hecho carreras muy buenas y tenemos una estructura muy fuerte que nos permite luchar para ganar. Habrá que luchar con 10 coches muy buenos, pero tenemos todo para poder luchar".

Más claro imposible para este piloto que suma ya doce Dakar, el último acabó segundo en SSV, entonces con Dani Oliveras, tras once subido a una moto.

"La carrera será muy abierta, al principio podríamos hacer el 10 o el 20, pero no nos importa porque hay que ir paso a paso. Es una categoría abierta, han llegado más coches y esto es bueno para nosotros", afirma.

En esta categoría también estarán José Luis Pena-Rafael Tornabell, José Antonio Hinojo-Diego Ortega, Rubén García-Sergio Peinado, Jesús Puras-Xavier Blanco, Roberto Carranza-Juan Carlos Fernández, Santiago Navarro-Marc Sola, Miguel Ardid-Pedro López, Pedro Burgo-Marcos Burgo y Domingo Román-Eduardo Izquierdo, además de Eduardo Blanco como copiloto del colombiano Antonio Marmolejo.

Camiones

En la competición de camiones, habrá tan sólo un equipo íntegramente español, Jordi Juvanteny -27 participaciones-, José Luis Criado (copiloto) y Xavier Domenech (mecánico), aunque sí que otros españoles se integran en equipos de varias nacionalidades.

Así, junto al andorrano Albert Llovera, estarán Ferrán Marco y Marc Torres; Alberto Herrero, tendrá como copiloto a Julio Romero, y como mecánico al austriaco Matthias Vetiska. Francesc Ester pilotora, apoyado en el portugués Jose Martins y el holandés Johannes Schotanus; Rafael Tibau, lo hará con su compatriota Ramón María Invernon y el alemán Philipp Beier, y Jordi Esteve, con Enric Martí y el chino Yue Ning.

Por último, en quad, la representación española la ostenta el balear Toni Vingut, que debuta en el Dakar a sus 44 años con una Yamaha Raptor 700, con el objetivo "de acabar y en la mejor posición posible. Como es mi primera participación y no tengo referencias, debo ser muy prudente, para cometer el menor número de errores y fijarme muy bien en todos los detalles que pueda aprender".

practicodeporte@efe.com