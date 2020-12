La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) entregó en Madrid los premios Juan Palau, en una gala presencial que cumplió con todos los protocolos sanitarios y en la que se reconoció al Comité Paralímpico Español por su 25 aniversario tras su creación en 1995.

José Alberto Álvarez, presidente de la FEDDF, desveló que la placa recibida por el CPE reproduce una frase de Juan XXIII en la clausura de los Juegos de Roma 1960 en la que habla del "valor de la energía y del alma de los deportistas que compitieron por encima de las limitaciones físicas".

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, recogió la placa recordando a Juan Palau, un ferviente impulsor del deporte de personas con discapacidad física, y destacó los logros conseguidos de manera conjunta.

"Seguiremos consiguiendo muchas cotas de inclusión, igualdad de oportunidad y derechos", subrayó Carballeda.

Deportistas premiados

El premio al 'Mejor deportista' fue para el nadador gallego Jacobo Garrido, campeón del mundo en 400 metros libre en 2019 en categoría S9 y aspirante a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

"Para mi es muy importante este premio, me hace mucha ilusión y me hace seguir día a día para cumplir mis objetivos", declaró Garrido a través de un vídeo, al no poder acudir a recoger el galardón debido a encontrarse en Castellón compitiendo.

En la categoría de 'Técnico-Árbitro' el premio fue para Abraham Carrión, seleccionador español femenino de baloncesto en silla de ruedas que clasificó a las jugadoras nacionales para los Juegos Paralímpicos de Tokio veintinueve años después de la única participación en los Juegos de Barcelona'92.

"Es un sueño ir a los Juegos y alcanzar una meta con nuestro cuerpo técnico en la selección femenina. Conseguirlo ha sido una satisfacción enorme y tenemos mucha ilusión por competir", dijo Carrión.

Entidad, patrocinador y deportividad

El premio a la 'Mejor entidad' fue para el ADB Barberá del Vallés de hockey en silla de ruedas. Lo recogieron su presidenta, Cristina Arroyo, y el entrenador Antonio González.

"No han sido fácil estos meses. Los que jugamos al hockey somos personas vulnerables y las medidas que hemos tenido que tomar, aparte del protocolo, son bastante extremas. Ahora entrenamos con mucha responsabilidad y mucha ilusión porque tenemos que seguir", confesó Cristina Arroyo.

En la categoría de 'Patrocinador', el premio fue para Plus Ultra Seguros, que lleva cuatro años acompañando al deporte adaptado.

"Este premio es un reconocimiento a una trayectoria de la que estamos contentos. Las personas están dentro de los principios gestores de la entidad y este premio es un incentivo. Los valores del deporte de personas con discapacidad están asociados a los valores que queremos impulsar y pensamos que nos reforzamos mutuamente y el retorno es enorme", dijo Pablo Sampedro, director de Red Agencial, Instituciones y Marketing de Plus Ultra Seguros.

El premio a la 'Deportividad' fue para Paula Sánchez Ollacarizqueta, de once años. En enero de 2019, en el Campeonato AXA de Promesas Paralímpicas de natación, recibió la medalla de bronce como tercera de su categoría alevín. Tras una reclamación del padre de otra nadadora que acabó segunda, se comprobó que había un error en la clasificación y Paula finalmente quedó cuarta. Lejos de llorar o disgustarse por perder esa medalla, Paula entendió la decisión al creer que "seguro que habría otra niña triste por no conseguirla".

Casi dos años después, Paula sigue practicando natación y confesó que se fija en Teresa Perales, una nadadora que le "encanta".

Periodismo y trayectoria deportiva

Mario García Ramírez, periodista de Servimedia y experto en baloncesto en silla de ruedas, se llevó el premio en la categoría 'Medio de Comunicación'.

"El baloncesto en silla de ruedas me transmite emociones y sensaciones, la gran mayoría positivas. Me ha permitido descubrir un mundo maravilloso porque cuando estudié periodismo soñaba con ser periodista deportivo y lo he cumplido con un deporte que antes, para mi, era desconocido", declaró Mario, que destacó el "salto de calidad importante que ha habido en los medios" en los veinte años que lleva en la profesión.

El premio a la categoría 'Trayectoria deportiva' fue para Carlos Soler, un pionero de la esgrima desde su primer torneo en 1994 hasta su retirada en 2013. Actualmente es el coordinador nacional de esgrima en silla de ruedas.

"La esgrima me lo ha dado todo, me ha ayudado a aprender de las victorias y de las derrotas y, por lo tanto, en el día a día, la he llevado siempre conmigo", apuntó Soler, que reconoció que la esgrima española ha estado "en lo más alto durante mucho tiempo y actualmente es muy difícil seguir a ese nivel porque necesita mucha dedicación y en España no se le ha podido dar el cien por cien".

Ese mismo premio en la categoría 'Trayectoria deportiva' también fue para Javier De Aymerich de San Román, que destacó que la natación ha supuesto "una gran parte" de su vida y que le privó de "amigos, familia, hijos y últimamente de los nietos".

"Aún así me ha compensado con creces porque están orgullosos de mi. La natación ahora se conoce y se reconoce, cosa que cuando me acerqué a ella en 1996 no conocía ni yo", comentó.

Ciencias y letras

El premio de las 'Ciencias' fue para Saleki García Gómez, que recordó que "la ciencia juega un papel fundamental cuando se une al deporte, da las herramientas necesarias para ver la viabilidad de las cosas que implementan y puede ejercer un cambio".

Gabriel Forteza Vassallo, tras escribir el libro 'Sin miedo a caer', la biografía del nadador Xavi Torres, recibió el 'Premio de las Letras'.

"Escribí un libro de Xavi Torres por sus gestas, sus récords, sus registros y por ser un fenómeno social. Cuando él empezó a practicar la natación adaptada las noticias salían en las páginas de sucesos más que de deportes y ahí te das cuenta que la vida es más un reto. Yo creo que ahora habría que hablar de deportistas con otras capacidades", dijo Forteza, durante la gala de los premios Juan Palau celebrada en el hotel Ilunion Pío XII.

