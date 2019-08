La selección española masculina de hockey se ha asegurado este martes su presencia en las semifinales del Europeo de Amberes, para lo que le bastó empatar a dos con Inglaterra.

Los hombres de Fred Soyez se batirán el jueves frente al primero del grupo B para estar en la ansiada final.

Aunque los ingleses se adelantaron a los 20 minutos con un tanto de habilidad desde la izquierda de Sam Ward en el único resquicio en la portería. Jugada muy parecida, pero por la derecha, de Pau Quemada que significaba el empate, ya en el tercer período.

El dominio español se tradujo en el 42 cuando Diego Arana estuvo muy vivo en el segundo palo a una asistencia alta de Joan Tarrés desde la izquierda.

Aún así, los Redsticks no se pudieron relajar hasta el final, ya que Ashley Jackson restableció la igualdad a ocho del final con un crudo remate a la escuadra en un penalti-córner.

Spain take the lead, Arana with the overhead smash at the back post #EHC2019



WATCH LIVE: https://t.co/URH04joRhS pic.twitter.com/aZ3MacVljq