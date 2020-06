AitorBigBoy (Team DUX Gaming), AitorVK11 (Team DUX Gaming), AveMario (Team DUX Gaming), Dovalinhoo (Fist 2K), Edduardopv (Team DUX Gaming), Leleferpi (Moonstar 2K) y RafaelTGR (Team DUX Gaming) serán los siete elegidos para formar la primera selección española de baloncesto eSports, que disputará el FIBA Esports Open 2020.

La Federación Española de Baloncesto anunció este lunes los nombres de los siete integrantes de esta histórica selección, que se pondrá en marcha este viernes, 19 de junio, y que estará capitaneado por RafaelTGR.De los siete jugadores, cinco pertenecen a un mismo equipo, el Team DUX Gaming.

En total el equipo español deberá disputar ocho partidos a lo largo de todo el fin de semana, en lo que será la primera competición virtual del baloncesto español como selección.

El FIBA Esports Open 2020 es un torneo de carácter de exhibición y que se disputará en remoto utilizando el modo Pro-AM de NBA 2K20, en el que se reunirán un total de 17 países de los cinco continentes. Cada selección contará con cinco jugadores, además de otros dos jugadores reserva.

Todos los partidos del debut de la Selección de eSports podrán seguirse en directo a través de la cuenta oficial de Twitter de la Federación Española de Baloncesto (@BaloncestoESP).

?? OFICIAL | La 1? convocatoria de la HISTORIA de la Selección Española de eSports ??



?? MÁS INFO ?https://t.co/LAJOsBfsbO#FIBAesportsOpen #SomosEquipo pic.twitter.com/l3eJG5nYTT — Baloncesto España (@BaloncestoESP) June 15, 2020

Convocatoria

JUGADOR POSICIÓN EQUIPO ARQUETIPO

AitorBigBoy Ala-pívot Team DUX Gaming Defensor organizador

AitorVK11 Base Team DUX Gaming Amenaza ofensiva

AveMario Pívot Team DUX Gaming Animal en la zona

Dovalinhoo Ala-pívot Fist 2K Defensor organizador

Edduardopv Base Team DUX Gaming Amenaza ofensiva

Leleferpi Escolta Moonstar 2K Francotirador puro

RafaelTGR Alero Team DUX Gaming Defensor puro

Calendario:

Viernes 19 de junio



- España vs Austria (13:25h, @BaloncestoESP)

- Suiza vs España (14:05h, @BaloncestoESP)

- Rusia vs España (15:35h, @BaloncestoESP)

Sábado 20 de junio



- España vs Ucrania (15:35h, @BaloncestoESP)

- Lituania vs España (16:15h, BaloncestoESP)

Domingo 21 de junio



- España vs Italia (14:05h, @BaloncestoESP)

- España vs Letonia (14:55h, @BaloncestoESP)

- Chipre vs España (15:35h, @BaloncestoESP)

practicodeporte@efe.com