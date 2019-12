La selección española femenina de balonmano, el Atlético de Madrid Femenino, Nuria Fernández, la Asociación Española de Unihockey, el periodista Iñaki Cano y LaLiga han sido los premiados en la edición 2019 de los 'Silvestres del Año'.

Estos galardones anuales, concedidos por la Agrupación Deportiva San Silvestre desde hace veintiocho años, pretenden reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de deportistas, personas e instituciones vinculadas al mundo del deporte.

Antonio Sabugueiro, creador de la emblemática San Silvestre Vallecana , fue el encargado de entregar los diferentes reconocimientos a los premiados en un acto celebrado este jueves 19 de diciembre en el Nuevo Estadio de Vallehermoso.

Los 'Silvestres del Año'

Nuria Fernández, especialista en 1.500 metros, recibió el galardón después de un año atrás anunciara su retirada de la competición con la participación en la San Silvestre Vallecana de 2018 . "No sabéis la ilusión y la alegría que me da que os acordéis de mí. La San Silvestre Vallecana es una carrera muy importante para la gente y para mí. Recuerdo que hace un año no quería llegar a la meta. Al llegar al estadio se apagaron las luces de mi vida deportiva", reconoció emocionada.

La exjugadora de balonmano y actual mánager de la selección española femenina de balonmano, Verónica Cuadrado, recogió el premio en nombre de todas las Guerreras, recientemente proclamadas subcampeonas del mundo en Japón.

"Llevábamos sin conseguir medalla desde el 2014. Antes sí que habíamos conseguido una plata en 2008, en un Europeo; un bronce en 2011, en un Mundial; y un bronce en 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres. Después de aquella medalla pensamos que iban a cambiar mucho las cosas, porque todo el mundo conoció a las Guerreras. Al final, se atascó mucho la cosa. Se nos conocía más, pero poquitillo. Por eso espero que a partir de esta medalla se pueda hacer un poco más por el balonmano femenino", destacó Verónica.

Por su parte, Lola Romero, responsable del Atlético de Madrid femenino, que recibió el 'Silvestre del Año' por su tercera Liga consecutiva, consideró que las mujeres deportistas "no tienen techo" y se mostró agradecida a las jugadoras rojiblancas por haber acompañado con una Copa de la Reina y tres Ligas consecutivas la apuesta del club por profesionalizar la sección.

"Cada año lo tenemos más difícil porque los rivales nos conocen más, pero poder salir a competir a Europa y dar la cara ya es muy grande. Este año, además, hemos dado un gran paso estando en cuartos de final de la Liga de Campeones femenina", subrayó.

Además, Miguel Prieto, vicepresidente de la Asociación Española de Unihockey, que ha sido reconocida con este premio por la promoción del floorball en España, se comprometió a seguir trabajando para que esta disciplina siga creciendo en nuestro país.

Noventa años de historia

LaLiga recibió el premio por sus 90 años de historia y su apoyo a todo tipo de deportes a través de su plataforma de LaLigaSports. En nombre de esta entidad, Pipe Gómez reiteró el soporte a los "deportes que no son mayoritarios". Y es que a través de LaLigaSports, el fútbol profesional español brinda su apoyo a 64 federaciones deportivas y a múltiples deportistas.

Por último, Iñaki Cano, fue galardonado porque en 2017 caminó la San Silvestre Vallecana tras superar un problema cardíaco. "Lo hice a un ritmo rápido, en una hora y 40 minutos", bromeó. "Cuando salí del hospital, no daba ni la vuelta a la manzana de mi casa. Este año, volveré con mi mujer", expuso ante una gran ovación.

