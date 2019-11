El equipo de los Vodafone Giants afronta un fin de semana realmente intenso con dos de sus formaciones buscando las victorias en la Iberian Cup del League of Legends (LOL).

El quinteto de los Vodafone Giants, primero del grupo C y uno de los máximos favoritos, ha competido desde el pasado mes de octubre contra los equipos de las dos ligas oficiales del juego en la península, la Superliga Orange y la Liga Portuguesa de League of Legends, y ahora habrá de enfrentarse a los portugueses For the Win Esports. El objetivo es ganar para tratar de arrebatarle el título al vencedor del encuentro Mad Lions E.C.– S2V Esports y levantar el trofeo.

"Unos resultados estupendos"

“Las tres divisiones de LOL han obtenido unos resultados estupendos y, si ahora el primer equipo y el Academy consiguen hacerse con la copa en sus respectivas categorías, habremos concluido la temporada de la mejor manera”, ha explicado David Alonso, el director deportivo de los Vodafone Giants, quien, además, se ha mostrado muy satisfecho en relación a todo lo conseguido por los equipos de League of Legend.

Casi en paralelo, la formación Academy de League of Legends de Vodafone Giants jugará el viernes por la mañana las semifinales del Circuito Tormenta, en la que los “gigantes” amateurs se han colado gracias a su actual cuarto puesto.

Por otra parte y para amenizar el evento, la organización de los Vodafone Giants ha preparado la instalación pertinente un stand para que todos los aficionados puedan conocer a sus ídolos y también adquirir productos oficiales de los Giants.

Además, los aficionados que no puedan asistir presencialmente podrán seguir la competición a través del canal de la LVP en Twitch.

Practicodeporte@efe.com