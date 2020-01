Lucas Eguibar y Regino Hernández, miembros del Movistar Team Snowboardcross, participarán este fin de semana en la Copa del Mundo FIS de dicha disciplina en las pistas de Big White en Canadá, donde también competirán Bernat Ribera y Marc Roure.

Tras haber estado presente en Cervina (Italia) y Montafon (Austria), donde cosechó un meritorio cuarto puesto, Lucas Eguibar , subcampeón del mundo en 2017 y cuarto en la pasada edición de este circuito, se presenta en el país norteamericano con serias intenciones de colgarse una medalla, para seguir escalando posiciones en una clasificación en la que actualmente ocupa el décimo puesto.

Por su parte, el medallista olímpico Regino Hernández, reaparacerá en una competición de la Copa del Mundo tras las lesiones que sufrió en la espalda y la muñeca durante la pretemporada, cuando estaba entrenando en Saas-Fee (Suiza).

“La verdad es que me siento físicamente muy bien para el parón tan grande que he tenido. La rehabilitación ha ido muy bien, no ha sido muy pesada”, declaró el deportista de Sierra Nevada en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

En esa misma competición, que arranca este viernes 24 con las clasificatorias y concluirá el sábado 25 con las eliminatorias, también estarán presentes Bernat Ribera, el joven snowboarder de 19 años que consiguió estar en la posición 23 en el ranking de la Copa de Europa en su última prueba en Puy St. Vincent (Francia) y el catalán de 21 años Marc Roure.

Eslalon y Esquí de fondo

Mientras los snowboarders compiten en Canadá, el bilbaino Juan del Campo representará a España el domingo 26 de enero en el eslalon de Kitzbühel (Austria). Allí, el deportista nacional tendrá una nueva oportunidad de entrar entre los treinta primeros del mundo en lo que es su especialidad: el eslalon

Además, en esquí de fondo el tolosano del club Alpino Uzturre, Imanol Rojo, el sábado día 25 disputará la especialidad de skiathlon 15/15km F/C en Oberstdorf (Alemania). Asimismo, un día más tarde, el deportista vasco en la modalidad de Sprint en la misma localidad. Imanol es ya un habitual de las competiciones de Copa del Mundo y el pasado fin de semana logró su mejor resultado con una posición 26 en los 15 km F en Nove Mesto (República Checa).

