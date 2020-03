El rider vasco Lucas Eguibar se ha hecho este viernes con la quinta posición, tras imponerse en la final de consolación (Small final) de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve) en la estación suiza de Veysonnaz, última prueba del circuito.

Eguibar se fue al suelo cuando luchaba por liderar su semifinal en la Copa del Mundo. Anteriormente había ganado sus rondas tanto de octavos como de cuartos de final.

El rider vasco #rfediSBX @lucaseguibar GANA la small final en la última prueba de la Copa del Mundo SBX @fissnowboard 2020 ????



Merecida 5ª plaza en esta competición final del circuito mundial #SBX para el corredor del #MovistarSBXteam??



¡Vamos #spainsnow! pic.twitter.com/z5ygq9Jz7k — RFEDI (@RFEDInv) March 13, 2020

Campeón en Sierra Nevada

El rider español venía de ganar el pasado 7 de marzo en la Copa del Mundo de la estación granadina de Sierra Nevada.

Eguibar se impuso en la Gran Final, a la que llegaron los cuatro mejores, al austríaco Alessandro Haemmerle, que acabó en segunda posición, mientras que el alemán Paul Berg ocupó la tercera plaza del podio.

A la conclusión de esa competición, el rider español señaló a Efe que creía que era "mi mejor victoria. Ganar en casa es lo mejor que se puede pedir. Me quedé con la espinita del oro en 2017 -logró dos platas en el Mundial de Sierra Nevada, en la prueba individual y en la prueba por equipos- y mira, aquí la tenemos".

El guipuzcoano se hizo con la cuarta victoria de su carrera en la competición de la regularidad con una gran exhibición, después de haber sido el mejor en todas las bajadas. Antes de la prueba había marcado el mejor tiempo en la clasificación y, en competición dominó todas las eliminatorias previas y la Gran Final.

El rider español apuntó tras la victoria que "obviamente me he encontrado muy bien, durante todo el día. He estado muy concentrado, en todo momento. Desde el principio hasta el final. No quería perder la concentración. Me he sentido muy bien en la pista desde el primer día; y ya está.

Las finales de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve), previstas inicialmente para el domingo en la estación suiza de Veysonnaz se adelantaron a este viernes, según había confirmado a EFE el 'rider' guipuzcoano.

"Se empezó a comentar por la mañana la posibilidad de adelantar la prueba y en la reunión de carrera de esta tarde se tomó finalmente la decisión de adelantar la prueba", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Veysonnaz 'Luki', nacido hace 26 años en San Sebastián, que el pasado fin de semana firmó su cuarta victoria en la Copa del Mundo, la primera que no logra en la citada estación suiza, donde ganó en 2015, en 2016 y el año pasado.

practicodeporte@efe.com