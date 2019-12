El segoviano Luis Alonso Marcos luchó contra los elementos para imponerse en los 100 Kilómetros de Namibia, una prueba de cuatro etapas en la que también tuvo que desafiar al favorito, el local Jason Nghinanamunhu.

Luis Alonso, 'Luisete', vivió toda una aventura para llegar a Namibia hasta el punto que a punto estuvo de abortar en dos ocasiones el viaje debido a una avería del avión desde Madrid y otra incidencia en la escala en Luanda (Angola), al comprobar que el enlace estaba cancelado.

Aún así, sin poder reposar antes de la carrera, se plantó en la línea de salida en la primera etapa y finalizó tercero a seis minutos de Jason.

En la segunda etapa, y con la majestuosidad del Sesriem Canyon como paisaje natural, el atleta segoviano terminó segundo a algo más de seis minutos de Jason, que siguió ampliando su ventaja antes de la etapa maratón.

La duna más grande del mundo

Los 42 kilómetros del tercer día, con montaña y dunas, los dominó Luis Alonso, que ganó la etapa y se puso líder antes de la cuarta jornada recortando los más de doce minutos de desventaja que tenía con Jason.

El golpe definitivo del segoviano llegó en la última jornada, con 26 kilómetros y casi 500 metros de desnivel positivo con la impresionante Crazy Dune, la considerada duna más alta del mundo, como gran atractivo.

"Estoy más que satisfecho, pues a pesar de los inconvenientes que he sufrido para llegar aquí, el saber ser constante y apostar por mi estrategia, aún sabiendo que se podía escapar, me han hecho triunfar. He sido fiel a mis principios, he confiado en mis ritmos y en mi experiencia en este tipo de carreras y he conseguido volver a vencer en una carrera extrema", dijo a EFE Luis Alonso.

El atleta segoviano marcó en meta un tiempo de 8h14:57, seguido del namibio Jason Nghinanamunhu (8h37:49) y el checo Marcel Blattner, que completó el podium.

Grand Slam Marathon

El corredor segoviano, natural de La Granja de San Ildefonso, ganó este mismo 2019 los 100 km del Sahara y es uno de los pocos deportistas que han finalizado un maratón en cada uno de los continentes.

Luisete inició su periplo geográfico y atlético en febrero de 2012 y en menos de un año corrió el Sahara Marathon (Argelia-África), el North Pole Marathon (Océano Glacial ártico), el Great Wall Marathon (China-Asia), el Gran Trail del Peñalara (España-Europa), el Ultramaratón de los Cañones (México-América del Norte), el K42 Chile (América del Sur), el Antarctic Ice Marathon (Antártida) y el Big Easy Mountain Marathon (Nueva Zelanda-Oceanía).

