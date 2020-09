Madrid, sep (PracticoDeporte)

Luis Díaz se coronó campeón de España de surf en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño (Galicia), después de unas competiciones de lo más exigentes celebradas entre el 31 y el 6 de septiembre, la primera gran prueba tras la vuelta del confinamiento en donde la emoción por volver a entrar en el mar era palpable.

"Creo que esta edición ha sido uno de los campeonatos de España con más nivel de los últimos años", asegura el ganador en una entrevista con la Federación Española de Surf (FESurfing).

Mala racha

Luis, a pesar de tener en su palmarés unos resultados increíbles, venía de una mala racha. "Estuve lesionado y cuando volví los campeonatos no me salían como me hubiesen gustado", explica, contento porque todo se haya puesto "en su sitio otra vez" tras su victoria. "Este resultado me da mucha, mucha motivación y confianza para lo que esté por venir", afirma.

El alto nivel que señala Luis no lo ve solo en su categoría, sino también en las inferiores. "Están surfeando cada vez mejor", puntualiza, dando importancia también a la buena competencia que existe entre ellos. "Canarias, Galicia, País Vasco… podemos ver desde los pequeños hermanos Odriozola hasta el más joven de los Amatriaín, que aún es júnior, o chicos como Moisés Domínguez, que también es de Canarias. Ganó en sub 18 y demostró un temple buenísimo compitiendo. Qué te voy a decir… ¡vienen muy fuerte!".

Planes de futuro

El canario de 21 años pone ahora en su agenda el mundial de la ISA en El Salvador, que fue aplazado en marzo con motivo del coronavirus. Para ello tendrá que trabajar para ser elegido en base a las concentraciones que se celebren y "en los campeonatos que haya hasta entonces hacer los mejores resultados posibles". "También estoy expectante a que empiecen los QS (Qualifying Series)", que de momento están cancelados hasta noviembre, "e intentar hacer también un buen año en esa competición", comenta.

