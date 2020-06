Lydia Valentín tiene claro que el gran objetivo de lo que le queda de carrera deportiva son los Juegos de Tokio, una cita para la que sigue preparándose a consciencia y con mayor relajación desde que se hiciera oficial su aplazamiento al próximo verano. "Sentí una gran relajación cuando ya se tomó la decisión de atrasar los Juegos un año", cuenta la berciana en una entrevista al Comité Olímpico Español, que acumula tres medallas olímpicas en su haber. "Van a ser 14 meses para prepararme mejor y dar lo mejor de mí".

Y es que ella misma reconoce que vivió con mucha "incertidumbre" las primeras semanas, sin saber qué iba a pasar y con el miedo de que "no se disputaran unos Juegos en igualdad de condiciones".

Aunque la noticia a ella la pilló entrenando, que es lo que ha hecho durante todo el confinamiento. "Eso sí, a menos intensidad que de normal", matiza con voz baja. "Yo he sido una afortunada porque he podido entrenar todas los días. No es lo mismo hacerlo en casa que en el centro de alto rendimiento, pero me he sentido una privilegiada por tener un gimnasio en casa".

Mentalmente, reconoce haber aprovechado estos meses para "mejorar como persona", algo muy importante para ella. "Soy una persona a la que le gusta sacar las cosas buenas de las situaciones. Me ha venido bien tener este tiempo de reflexión. Creo que es algo que todos necesitamos", afirma Lydia Valentín .

A por el Europeo

Aunque los Juegos de Tokio son su gran reto, más a corto plazo tiene el Campeonato de Europa. "Es este año, pero sí es verdad que mi cabeza está muy centrada en el próximo verano".

Además, la legendaria deportista española también ha aprovechado esta situación anómala para lanzar un divertido reto por las redes sociales, el de levantar una rueda de tractor de unos 100 kilos. "Iba dirigido a gente fuerte, obviamente", cuenta entre risas. "La gente estaba emocionada al principio, pero después no he recibido ningún vídeo de nadie haciéndolo".

Ella misma explica que ese es un tipo de entrenamiento que tenía marcado. "Es algo positivo hacer algo así a la hora de hacer halterofilia".

Por último, la leonesa quiso agradacer el apoyo en todos estos meses que les ha brindado el COE y su presidente Alejandro Blanco. "Nos tranquilizó. Siempre sabíamos que estaba mirando por nuestros intereses. A mí siempre me ha tranquilizdo mucho, cuando pasó lo de mis medallas, ahora con el coronavirus... Se deja la vida en los deportistas olímpicos".

Practicodeporte@efe.com