La portera de la selección española y del Club de Campo de Madrid, María Ángeles Ruiz, ha sido nominada por segunda vez consecutiva a mejor portera del mundo por la Federación Internacional de Hockey (FIH), un reconocimiento que la hace sentirse "muy contenta".

Sin embargo, ella misma es perfectamente consciente de que la clave de sendas nominaciones ha estado en los éxitos colectivos, ya que viene de ganar la Copa de la Reina con su club, entre otras cosas. Y ahora mismo ha llegado el momento de pensar en los Juegos de Tokio. "2019 ha sido un año que me ha concedido bastante y ahora toca hacer el camino a Tokio 2020, que será un camino duro, pero muy bonito".

Pero está claro que se siente muy feliz por estar entre las mejores un año más. "La primera vez me sorprendió un montón, pero ésta ha sido como 'no puede ser'. Me avisó mi madre y creía que me había enviado una foto antigua. La nominación ya es un reconocimiento, estar en el top cinco es muchísimo más de lo que me podía imaginar. No me puedo poner en el supuesto de que el nombre sea el mío, será un subidón muy grande. Ni me lo planteo", reconoce la deportista en una entrevista concedida a Olga Martín, de la Agencia EFE.

La adrenalina de la portería

Y es que explica que a "2019 no puede pedirle más. Cuando brindo a final de año siempre lo hago por éxitos deportivos y este año me ha concedido bastante", ha comentado Ruiz, que este año ha logrado también el bronce en el Europeo además de la clasificación para Tokio 2020.

Disfruta de su profesión como pocas jugadoras y reconoce sentirse enamorada de esos momentos de los "shoot-out. Me gusta la adrenalina de ese momento, el control de la emoción, ese contenerte y luego cuando acaba la serie para bien o para mal lloras un poco y descargas. Si es para bien es un subidón con todo el equipo".

Tokio 2020, gran objetivo del año

Llegados a este punto, ya es momento de ir poniendo en la cabeza esa histórica cita de Tokio 2020, aunque ella misma cuenta que "los meses que faltan van a ser duros de entrenamiento; cada una tiene que hacer lo mejor para estar dentro de esa lista. Va a ser un camino duro pero también bonito. Tengo el recuerdo de la preparación de Río y sufres porque estás dentro de una competición para entrar en una lista, pero también intentas siempre sacar la mejor versión de ti misma y eso te hace superarte".

Practicodeporte@efe.com