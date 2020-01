El Mundial de Motocross parará por primera vez en la Comunidad de Madrid. Las instalaciones de Xanadú-Arroyomolinos serán las encargadas de acoger los próximos días 18 y 19 de abril el Gran Premio de España de MXGP, quinta prueba del circuito internacional y que además contará con la presencia de Jorge Prado, doble campeón mundial de dicha disciplina.

Tras subirse a lo más alto del podio las dos últimas temporadas, el joven piloto gallego podrá correr por primera vez ante su afición en territorio nacional, lo que le ha llevado a marcar en rojo esos días en su calendario como "las fechas más importantes del año".

"Me han dado la noticia y no lo podía creer, para mí es importantísimo tener una carrera en casa, rodeado por mi público. Además me han contado los detalles de la carrera y tiene muy buena pinta lo que se está preparando", reconoció satisfecho.

¡Bombazo! tenemos Mundial en España ¡Qué subidón!

Gran Premio de España de Motocross @mxgpspain

Comunidad de Madrid

intu Xanadú-Arroyomolinos

18-19 abril 2020#TuGranPremio #MiGranPremiohttps://t.co/QjJtsTcb39 pic.twitter.com/jTKFiHNhv8 — JORGE PRADO GARCÍA (@jorgeprado61) January 23, 2020

Además de ver a Jorge Prado , los aficionados a este deporte también tendrán la oportunidad de animar a otros pilotos españoles como José Antonio Butrón, Iker Larrañaga, Rubén Fernández o las féminas y jóvenes que componen el equipo de la Real Federación Motociclista Española.

Tres años en Madrid

De esta forma, España, y en concreto la Comunidad de Madrid, tiene asegurado el Gran Premio de MXGP durante al menos los tres próximos años. La organización de la prueba ya ha comenzado con la tarea de habilitar la sede para la construcción de un circuito internacional, la preparación del paddock y la adaptación del espacio para los miles de aficionados que acudirán a la cita.

El Mundial de Motocross contará con veinte grandes premios y la prueba de Madrid será la quinta parada. Una parada que será posible gracias a la colaboración de la RFME, la Federación Madrileña de Motociclismo y el Ayuntamiento de Arroyomolinos.

