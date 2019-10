Durante todo el fin de semana, IFEMA será la capital de los eSports y de los videojuegos con la celebración de la Madrid Games Week, la gran feria de dicha industria en la que se pueden conocer y probar las últimas novedades y lanzamientos de las marcas líderes.

Más de 50.000 m2, distribuidos en cuatro pabellones (2, 4, 12 y 14) y con presencia de 144 empresas, reunirán a todos los aficionados del mundo gamer. Además de descubrir las novedades y los títulos exclusivos, los asistentes podrán probar las consolas de última generación, vivir en primera persona la emoción competitiva de los eSports, así como presenciar charlas o acudir a espacios de formación.

Pabellón ESL

ESL, la compañía de eSports más grande del mundo, cuenta con una zona exclusiva ubicada en el pabellón 2. El plato fuerte serán la Gran Final de ESL Masters Brawl Stars y ESL Masters Rocket League que se disputarán este mismo viernes 4 y el sábado 5 de octubre, respectivamente.

Movistar eSports Zone, ESL Play by OMEN by HP, Amazon, Carrefour eSports Tournament y el espacio MAPFRE serán las diferentes ubicaciones que compondrán el Pabellón ESL.

En la primera de ellas se podrá disfrutar del dibujante de Marvel español, Salva Espín; del equipo de retransmisiones ACB y NBA de Movistar+; de los campeones de FIFA de Movsitar Riders, Andoni y Zidane 10; y con Laura Castela, directora de 42, una innovadora escuela de programación.

La zona ESL Play estará abierta a todos los asistentes con torneos durante los cuatro días en diferentes juegos como CS:GO, LoL o APEX, mientras que la de Amazon acogerá a fans de Fortnite, Clash Royale y GT Sport.

En este pabellón también se disfrutará de una edición especial del Carrefour eSports Tournament, que en breves iniciará su cuarta edición. Esta zona alojará competiciones de Assetto Corsa y FIFA 20. Además, contará con la presencia de DjMaRiiO y xBuyer.

Por último, el Espacio Mapfre se convertirá en el epicentro del SimRacing gracias a los doce simuladores donde los fans podrán poner a prueba sus habilidades al volante con torneos de GT Sport.

Realidad Virtual El pabellón cuatro está reservado para la Realidad Virtual. Este contará con las últimas novedades del sector de la mano de desarrolladores y fabricantes de hardware de tecnologías inmersas.

Además, presentarán algunas de las experiencias más innovadoras y ambiciosas. El Área Indie, por su parte, permitirá conocer los desarrollos independientes más interesantes. Y el espacio Networking, estará destinado a las conferencias dedicadas al mundo profesional.

Marcas líderes

Pabellones 12 y 14 Warner Bros. Imteractive Entertaiment, PlayStation, Bandai Namco y Nintendo serán los grandes atractivos del pabellón 14, donde se concentrarán las propuestas y novedades de las diferentes marcas líderes en la industria de los videojuegos.

Dragon Ball: Kakarot; el nuevo capítulo de One Piece Pirate Warriors 4; One Punch Man: a Hero Nobody Knows; Code Vein o la experiencia de The Dark Pictures: Man of Medan son algunas de las propuestas de Bandai Namco.

Mientras tanto, Nintendo y PlayStation con sus 150 y 200 puestos de juego, respectivamente, permitirán a los asistentes que visiten la feria a probar sus nuevos títulos. Además, la zona Warner también ofrecerá la oportunidad de conocer disfrutar de nuevos juegos y participar en diferentes sorteos.

Por último, el Pabellón doce será el encargado de acoger las finales de R6 Spain Nationals, la máxima competición nacional profesional de Rainbow Six Seige; las Copas de Clash Royale y CS:GO, así como la gran final de TacticsGG.

