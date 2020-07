La campeona olímpica Maialen Chouurraut ha tomado la decisión de dejar La Seu d’Urgell junto a su entrenador y marido Xabier Etxaniz, para volver a San Sebastián y buscar nuevas sensaciones de cara a los Juegos de Tokio 2021.

“Ya teníamos la idea de querer volver con la familia, de volver a reunirnos después de tantos años en La Seu. No teníamos la decisión tomada, aunque la posibilidad de volver después de los Juegos. Con todo lo del coronavirus, los juegos se aplazaron un año más”, declara la palista.

Según admitió a la Fundación Basque Team, Chourraut, que lleva más de una década buscando el mejor camino para el eslalon de alto nivel en la ciudad ilerdense considera que la pandemia ha cambiado el rumbo, y la familia ha estado muy presente en la decisión.

“Quien diría en febrero que en marzo nos confinaría y quien diría que se suspenderían los Juegos Olímpicos, que tanta gente se quedaría sin trabajo, que tanta gente se enfermaría… La situación ha sido bastante potente”, añade.

Vuelta en busca de sensaciones

Y es que, a pesar del cambio de entrenamiento, las metas y objetivos siguen siendo las relacionadas con los Juegos Olímpicos y no bajar del podio. “Me enfoco en Tokio, y en mejorar algunos aspectos técnicos. Me centro en eso y no depende de calendarios o no calendarios”.

Con un oro en Río 2016 y un bronce en Londres 2012, la palista vasca ha agradecido su paso en Lérida, la casa que le “aportó mucho como piragüista y los resultados vinieron acompañando al trabajo realizado”, para muchos años después volver a casa “la familia tira mucho”.

Ahora mismo, según apunta está “en proceso de adaptación” y entrenando en gimnasio y en mar, luego irán a Ereñozu, San Miguel y luego al canal de Pau y “salir de la zona de confort que tenía en La Seu, buscar estímulos”. Y terminar su carrera deportiva remando en Zubieta.

“Para nosotros es muy importante remar en diferentes sitios y al mismo tiempo seguiremos viajando a La Seu. Antes cuando estaba allí no cogía apenas el coche y aquí tendremos que hacer muchos kilómetros para entrenar lo mejor posible”, precisa Maialen.

