La campeona olímpica Maialen Chourraut lidera la selección española de piragüismo, integrada por 13 palistas, que ya se encuentran en la localidad francesa de Pau para disputar la Copa del Mundo de Eslalon, que se disputará desde el próximo viernes hasta el domingo a puerta cerrada debido a la COVID-19.

El equipo nacional está integrado en categoría masculina en K1 por David Llorente (Río Eresma), Joan Crespo (Santiagotarrak), Darío Cuesta (Río Eresma), Maialen Chourraut (At. San Sebastián), Laia Sorribes (Mig Segre) y Olatz Arregui (At. San Sebastián), y en C1 por Miquel Travé (Cadí), Daniel Pérez (At. San Sebastián), Luis Fernández (Miño-Os Teixugos), Núria Vilarrubla (Cadí), Klara Olazabal (Santiagotarrak) y Miren Lazkano (At. San Sebastián). Completa la relación Samuel Hernanz (At. San Sebastián) que junto a Darío Cuesta competirá en la prueba masculina de extreme (CSLXM) mientras que en la femenina lo harán Arregui y Lazkano (CSLXW).

Con la excepción del vasco Ander Elosegi, la selección española competirá en la Copa del Mundo con todos los palistas clasificados para los JJOO: la vasca Maialen Chourraut, la catalana Núria Vilarrubla y el castellano-leonés David Llorente, que completan el histórico pleno de plazas olímpicas alcanzado por España para Tokio, que se ha asegurado la participación en todas las pruebas de eslalon, informa la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

Pau, final de la temporada

Tras la suspensión de la práctica totalidad del calendario de eventos deportivos debido a la pandemia por coronavirus, la actividad de este deporte en la modalidad de eslalon en 2020 concluirá este fin de semana en Pau, con la disputa de la Copa del Mundo, que será a puerta cerrada, después de que la Federación Internacional de Piragüismo (ICF, por su siglas en inglés), el Comité Organizador y la Federación Francesa anunciaran la semana pasada que la competición es considerada una "actividad deportiva profesional para atletas de alto rendimiento".

La última cita en la que tomó parte la selección española de eslalon, que dirige Guille Diez-Canedo, fue el Campeonato de Europa, el pasado mes de septiembre en el exigente canal de Praga, en el que el combinado nacional, sin la presencia de sus deportistas olímpicos, terminó sin medallas con un equipo muy joven, que ha metido seis embarcaciones en finales: los equipos femeninos de K1-sexto- y C1 -quinto- y los masculinos de K1 -noveno- y C1 -séptimo-, y en individual Miren Lazkano en C1 -séptima- y Joan Crespo en K1 -undécimo-.

