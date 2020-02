El creador de contenido Manute se une a Lolito Fernández, incorporado el pasado mes de junio, y se convierte en nuevo embajador de Vodafone Giants, siendo el encargado de protagonizar periódicamente vídeos exclusivos en el canal de Youtube del club malagueño, además de acompañar a los jugadores en el terreno competitivo.

Especializado en gameplays para League of Legends (LOL) y conocido por su predilección por el personaje de Mordekaiser y su gran capacidad de didáctica, Manute es uno de los creadores de contenidos en español más queridos por los aficionados a este videojuego.

Valores y filosofía de equipo

“En mis dos años creando contenido siempre he tenido la ilusión de trabajar en torno a los esports. Tengo la impresión de que gran parte del público del videojuego aún no se ha acercado a este sector, lo que favorecería el ecosistema y que la gente pueda disfrutar mucho más de esta pasión”, manifiesta Manute.

Además, en cuanto a su relación con el club, no ha escondido su “cariño por Th3Antonio, Zeling , Sh4rin, Attila (jugadores de Vodafone Giants)...". "Mi apoyo hacia el club siempre ha sido público, por eso siento que hoy comienza una gran etapa”, reconoce.

Por su parte, José Ramón Díaz, CEO del equipo malagueño, califica esta incorporación como “destinada a hacerse, dado que Vodafone Giants y Manute comparten valores y filosofía de equipo”. A lo que añade: “Estoy seguro de que su buen hacer reforzará el contenido que creamos. Será el mejor embajador de nuestra marca y los triunfos del equipo”.

Vodafone Giants dispone de once divisiones que compiten en las diferentes ligas de videojuegos como League of Legends, Rainbow Six: Siege , Fortnite, Dragon Ball FighterZ, CS:GO, Hearthstone, Pokémon, Street Fighter, FIFA, etc.

Desde su creación el club se ha alzado con cinco campeonatos nacionales de League of Legends, cinco de Call of Duty, uno de Clash Royale, otro de Counter-Strike: Global Offensive y dos copas mundiales de FIFA, entre muchos otros títulos. Además, dispone en su haber de doce final cups de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), dos copas El Corte Inglés y dos FIFA World Cup.

