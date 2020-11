El presidente de la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports (Fejuves), Marco Antonio Ramos durante una entrevista en Madrid con la Agencia Efe en la que ha asegurado que quieren atender a todos, no solo a los jugadores profesionales, y trabajar en su formación. Foto: EFE/Emilio Naranjo

En menos de tres semanas desde que se dio a conocer, la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports (Fejuves) ya tiene más de ochocientos federados.

Su presidente, Marco Antonio Ramos, asegura a EFE que quieren atender a todos, no solo a los jugadores profesionales, y trabajar en su formación.

"El objetivo fundamental es ser una plataforma para todos los jugadores de videojuegos, sea cual sea su ambición, plataforma y juego, que sepan que hay una entidad que quiere aglutinar a todos los jugadores, que en España se estima que son unos 15 millones, asegura Ramos.

"Nos dedicamos al jugador amateur y ocasional, pero también al profesional, que es el referente", insiste.

Esta organización surge del impulso de dos extrabajadores de la filial española de la organizadora de competiciones ESL, Ramos e Ignacio Chamorro, que observaron que el sector está "muy bien representado en algunos ámbitos".

Por ejemplo, los creadores de los videojuegos y las ligas, dentro de la patronal AEVI (Asociación Española de Videojuegos), o los clubes que tienen su propia asociación, pero no así los jugadores.

Gran esfuerzo

Ramos asegura que no es su intención convertirse en un sindicato de los jugadores profesionales.

"Pensamos que ahora mismo no es necesario y nosotros no tenemos ese perfil. Creemos que los jugadores necesitan un asesoramiento, en cuanto a las dudas sobre temas legales o laborales, pero no tenemos el objetivo de ser un sindicato", explica.

Aún así, Ramos admite que es difícil conocer el grado de profesionalización de los jugadores del sector de los eSports, que según el Anuario 2019 de la AEVI son más de 250 dentro de una industria que cuenta con unos 600 trabajadores en total y que mueve a nivel nacional unos 35 millones de euros cada año.

"No sé cuántos de los 250 pueden estar realmente cobrando un sueldo, la industria es joven, está haciendo un esfuerzo increíble para mantenerse a flote, pero es un sector que tiene mucho recorrido y en el futuro ser irá normalizando.

Los clubes hacen un esfuerzo increíble para profesionalizarse", afirma el presidente de la Federación de Jugadores, que tiene entre sus objetivos hacer un análisis de la situación de los jugadores a nivel laboral.

Formación y asesoramiento

En todo caso el responsable de la Fejuves insiste en que su objetivo es ir más allá de los que compiten en ligas de eSports profesionales, con dos áreas importantes: la formación a todos los jugadores y el asesoramiento a aquellos que quieren competir.

La primera de ellas es un proyecto de formación para jugadores con contenidos sobre hábitos saludables, consumo responsable de videojuegos, fomento de la vida activa, valores éticos dentro del juego, igualdad de género, inclusión de la discapacidad e igualdad.

"Vamos a crear un programa divulgativo, que esperamos convertir en un sitio web con contenido audiovisual en el que daremos a conocer esta formación", explica Ramos.

En un segundo término, esperan convertirse en un foro al que se dirijan los jugadores que aspiren a ser profesionales o montar sus propios clubes de eSports, a los que asesorarán de la mano de un grupo de profesionales conocedores de la industria desde varios puntos de vista.

"Ya recibimos preguntas sobre cómo montar un club o cómo ser jugador de un equipo de eSports", apunta.

"Sabemos que hay muchos jugadores que quieren llegar a ser profesionales, sabemos que hay profesionales que pueden enseñar a los amateurs mostrando su experiencia. Si llegan, el sector crecerá, y si los formamos creemos que los ocasionales de hoy serán los profesionales del mañana", resume Marco Antonio Ramos.

