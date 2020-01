La boxeadora murciana Mari Carmen Romero, que se proclamó campeona de Europa profesional del peso Súper gallo al vencer en el combate por el título a la búlgara Ivanka Ivanova, a la que superó a los puntos por 100 a 90, confesó que sentía como en "una nube" y que este título le abre las puertas para optar al campeonato del mundo.

"Estoy supercontenta porque este cinturón no es solo mio sino de todas las personas que me han ayudado con el aporte económico, de todos los amigos. Me siento muy querida y al final lo he logrado", declaró la púgil de 34 años y natural de Puerto Lumbreras, donde precisamente se hizo con el título continental, pues la pelea tuvo lugar en la pedanía lumbrerense de El Esparragal.

Romero destacó que este éxito supone "poder hacer el campeonato del mundo y optar a lo más grande, a los cuatro cinturones más importantes y poder lograrlo. Estoy haciendo el deporte que me gusta y rodeada de los que me quieren", señaló a los micrófonos de LaLiga Sports.

El título se decidió a los puntos y el veredicto de los jueces -el italiano Giovanni Poggi y el polaco Pawel Kardyni- le dio el triunfo a Romero.

Antesala de pelear por el Mundial

El cinturón de la Unión Europea de Boxeo (EBU), que es la antesala de las cuatro categorías de más prestigio del boxeo a nivel mundial, se suma al éxito que la púgil murciana consiguió el pasado mes de noviembre en Alemania, el título de la Federación Internacional de Boxeo Femenino, que se llevó venciendo a la germana Bilgenur Aras.

Esta vez, en su tierra, Romero encontró una gran oposición en Ivanova, a la que no pudo tumbar en los diez asaltos disputados.

"Maribicho", como es conocida la púgil de Puerto Lumbreras, había sido antes campeona del mundo de muay thai, que es el boxeo tailandés.

