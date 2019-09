La marchadora española María Pérez, actual campeona de Europa en Berlín en 2018, no ha podido colarse en el podio de los 20 kilómetros en categoría femenina, donde el equipo chino ha impuesto su dominio logrando los tres puestos del podio.

Sin embargo, sí ha sido capaz de acabar en la octava posición, lo que ha dado a España su cuarta plaza como finalista después de las conseguidas en la segunda jornada por Jesús Ángel García Bragado, Julia Takacs y Eusebio Cáceres.

"Todo se ha decidido en el último 5.000. Sabía que si aguantaba atrás con calma podía ser medalla, pero no ha podido ser. Me quedo con que tengo la plaza fija para Tokio y con que he sido la primera europea", ha explicado la deportista española poco después de cruzar la línea de meta.

También ha dejado claro las difíciles condiciones en las que se ha competido. "Las condiciones meteorológicas (32 grados, 73 por ciento de humedad) han sido difíciles. Muy duras, no me han dejado luchar por las medallas, y eso que venía muy bien, mejor que en Berlín".

Raquel González ha finalizado en la décimo quinta posición, mientras que Laura García Caro ha sido trigésimo tercera.

Un espectacular Adrián Ben

Además de María Pérez, el otro gran protagonista español de la jornada ha sido el joven Adrián Ben, quien, partiendo con la peor marca de todos los participantes en las semifinales de 800, dio la sorpresa colándose en la final después de una carrera formidable, rapidísima y competida de poder a poder contra los mejores del mundo.

Será el segundo español en disputar una final mundialista de 800 y se va de Doha con mejor marca personal. Además, por un suspiro no podrá acompañarlo el salmantino Álvaro de Arriba, que se quedó a apenas diez centésimas de meterse por puestos en esa gran final.

