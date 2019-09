Mario Mola tiene claro que de cara a su gran objetivo de la próxima temporada, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no debe cambiar nada de su habitual plan de trabajo, que tan buenos resultados le ha dado en los últimos años, con tres campeonatos del mundo (2016, 17 y 18) y un subcampeonato (2019).

“Vamos a intentar no cambiar demasiadas cosas, porque creo que cuando todo funciona, volverse loco o intentar cambiarlo no tendría mucho sentido”, apuntó el triatleta en un encuentro con periodistas en Mallorca.

Y es que el triatleta balear tiene claro que su objetivo en la capital japonesa es "ganar una medalla", ya que "si no saliera con el objetivo de intentar ganar o de luchar por esas primeras posiciones ya estaría regalando puestos”.

Mola consideró que la cita olímpica supone "mantener el hambre y ganas de hacer las cosas bien”, ya que es "la única manera de llegar al cien por cien. La oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos es muy guapa para un deportista”.

Subcampeón Mundial

El triatleta español concluyó segundo la temporada en las Series Mundiales, tras tres años como el mejor triatleta del mundo, que ahora ostenta el francés Vicent Luis, y después de superar una problemas musculares en la espalda que lastraron el rendimiento del balear, entre los meses de abril y mayo.

A pesar de ello, Mario Mola saca conclusiones positivas. “A principios de esta temporada me costó más tener la motivación adecuada para ganar un mundial. He estado tan acostumbrado a tener temporadas donde todo me salía rodado, y sé que no debería ser así. Aunque las cosas no salgan bien, tienes que tener la motivación para volver a estar donde crees que debes estar. Y eso es lo que me hizo volver a entrenar y al máximo nivel”, precisó.

