Mario Mola y Fernando Alarza son las dos grandes bazas españolas para que el triatlón nacional recupere la corona de campeón del mundo, algo que logró el francés Vincent Luis el año pasado y que se decidirá en este 2020 de una forma atípica, en una sola prueba este sábado en el circuito de Hamburgo (Alemania).

Todo esto ha sido consecuencia de la pandemia del coronavirus, que ha obligado a ir cancelando las diferentes pruebas de las sedes mundiales hasta que se ha tomado esta decisión, la de competir en una única prueba para que el año 2020 no se quede sin su respectivo campeón mundial, algo que buscarán Mario Mola, con tres títulos a sus espaldas, y Fernando Alarza, que parte como una de las grandes alternativas a los máximos favoritos.

Mundial en modalidad sprint

Además, en esta ocasión se disputará mediante la modalidad de sprint, es decir, 750 metros nadando, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie.

La decisión ha levantado bastante polémica tanto por la distancia de la prueba como por el hecho de jugarse el Mundial a una sola carta. Uno de los más críticos ha sido el único quíntuple campeón del mundo, el gallego Javier Gómez Noya, que no estará en la línea de salida este sábado en la ciudad alemana.

"Me parece bien que se hagan carreras, pero para hacer un Mundial tienes que asegurar que la gente pueda competir en igualdad de condiciones. Ahora mismo hay países que ni siquiera pueden viajar a Hamburgo. No me parece justo. Que no hagan el Mundial en una distancia que no es la estándar, me parece raro. Y están avisando de que tenemos un Mundial con diez días de antelación", ha explicado a la Agencia EFE el legendario deportista español.

Aunque Mario Mola y Fernando Alarza son las dos grandes opciones españolas, la selección estará formada por otros tres triatletas, que serán el vigués Antonio Serrat, el gerundense Genis Grau y el valenciano Roberto Sánchez Mantecón.

Sin embargo, la nómina de favorito es interminable, ya que además de los clásicos como el mencionado Vincent Luis, los noruegos Kristian Blummenfelt o el sudafricano Richard Murray, esta vez habrá que contar con los hermanos Alistair y Jonathan Brownlee, a quien se ha visto a cuenta gotas en las Series Mundiales en los últimos tiempos. Para completar el equipo británico también habrá que seguir muy de cerca las andanzas del joven Alex Yee, otro de los candidatos a hacer con el triunfo final.

Anna Godoy, esperanza en féminas

En cuanto a la competición femenina, las opciones españolas son mucho más remotas. Anna Godoy parte como la mejor de las nuestras, mientras que el resto del equipo lo compondrán la mallorquina Xisca Tous y la barcelonesa Sara Pérez, en una competición que arrancará a las seis de la tarde, dos horas después de que lo haga el Mundial masculino.

Por lo que respecta a las favoritas, la estadounidense Katie Zaferes buscará revalidar su título conseguido el año pasado, aunque no lo tendrá fácil ante rivales de la entidad de la bermudeña Flora Duffy, doble campeona del mundo o las británicas Jessica Learnmonth y Vicky Holland, entre otras.

Practicodeporte@efe.com