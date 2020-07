La atleta catalana Marta Galimany consiguió su reto de batir el récord de España de la hora, al recorrer un total de 17.210 metros en sesenta minutos en la Pista d’Atletisme Municipal del Fornàs (Valls).

De esta forma, la atleta del FC Barcelona batió la mejor marca de la hora, que hasta ahora ostentaba Raquel Gómez con 16.072 metros, conseguida en Sevilla en 2018.

Galimany lo hizo durante un control social de la Fornàs Atlètic Club Valls Alt Camp (FACVAC), y lo hizo tras dar más de 43 vueltas a la pista.

Quina nit la viscuda a #Valls?????? i com trobàvem a faltar la competició, els nervis, la lluita contra el crono... gràcies noies per venir i oferir aquest espectacle???? enhorabona @marta_galimany per aquest rècord fet a casa!?????? (?? part 1) pic.twitter.com/jecKKxDnWc