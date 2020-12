Este miércoles 16 de diciembre arranca la trigésima edición del Campeonato de España de tenis en silla de ruedas, un evento que se va a disputar durante estos días en la Rafa Nadal Academy de Manacor y donde no estará presente el cuatro veces campeón Martín De La Puente.

El número trece del mundo ha informado a través de sus redes sociales que ha dado positivo en coronavirus y que, por tanto, no podrá competir en busca de su repóquer de títulos. Aunque ha contado que encuentra bien, también ha explicado que está "triste" por no poder saltar a la pista esta semana.

Desafortunadamente no podré disputar este año el Campeonato de España ????????en las instalaciones de la @rnadalacademy ya que he dado positivo en Covid-19. Me encuentro bien, algo triste por no poder participar en este torneo que tanto me gusta.

Un fuerte abrazo

Gracias a todos pic.twitter.com/DujQeeUQXz