Por cuarta vez consecutiva desde que se reanudó la competición tras la pandemia de coronavirus, Martín de la Puente superó a Dani Caverzaschi. Esta vez lo hizo en el XII Open Nacional Ciudad de Marbella de tenis en silla de ruedas disputado en el polideportivo Paco Cantos.

El joven tenista gallego, de 21 años, se llevó el título tras una final igualada en la que tuvo que sacar su mejor repertorio para doblegar a Caverzaschi, entrenado por Ana Salas y que está viviendo un año atípico en el que tenía depositadas muchas esperanzas tras un irregular 2019 marcado por una lesión en la cervical C5.

"No me pidáis una sonrisa radiante justo después de que se me haya escapado la final ante Martín y tras ir 5-3 por delante en el tercer set. Me llevo buenas sensaciones, que espero se materialicen en hechos y victorias pronto", dijo Dani Caverzaschi , tras el partido.

Martín de la Puente llegó a la final tras superar a Arturo Montes por 6-2 y 6-1 y a Kike Siscar por 6-3 y 7-6. Además, también se llevó el trofeo de dobles como pareja del zaragozano Carlos Pina, junto al que derrotaron a Álvaro Illobre y a Macarena Cabrillana por 6-2 y 6-0.

"Estoy muy contento con esta nueva victoria en individual y dobles en un torneo con muy buenos recuerdos que tuve la suerte de ganarlo hace tiempo, con 14 años. Ahora estoy listo para volver esta semana al Circuito Mundial en Francia en el Toyota Open Internacional de L'Ile de Re", declaró De la Puente.

Solo sabe ganar

Desde que regresaron las competiciones en julio tras el parón por la pandemia de coronavirus, Martín de la Puente está intratable. Ganó las dos primeras paradas de la Liga Mapfre en Barcelona y Valencia en el mes de julio y también el Memorial Oliver Puras disputado en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

El siguiente torneo en España será el X Trofeo Ciudad de Albacete Tenis en silla de ruedas, que se disputará en la ciudad manchega entre el 24 y el 27 de septiembre.

