Después de obtener un gran resultado en la Emakumeen Bira, Mavi García se encuentra en plena preparación del Giro Rosa, una de las mejores carreras del calendario femenino ciclista.

Ese es uno de los grandes objetivos del año y Mavi García llegará en plena forma, algo que ya ha demostrado por las carreteras del País Vasco. "La Bira es una carrera muy importante para mí, ya que además de ser en España, es una World Tour, tiene muchísima dureza y siempre vengo con mucha ilusión. El año pasado estuve con la clavícula rota y no pude venir, así que este año la cogí con más ganas".

"Una de las mejores del mundo"

Jorge Sanz, director del equipo, lo tiene claro. "Mavi García es una de las mejores corredoras del mundo en la alta montaña". Aunque ella tiene claro cuáles son sus fortaleces y sus limitaciones. "Tengo más capacidad de sufrimiento y menos chispa".

Pero su camino hasta la élite del ciclismo no ha sido sencillo. "Dos años antes de empezar, mi vida era una locura. Trabajaba por la mañana y por la tarde y a parte hacía el tema del duatlón, del ciclismo y en mi día a día nunca había nada más que no fuera eso. Si tenía que meter algo más tenía que trasnochar. Así que me dediqué a hacer solo el duatlón y la bici y ya después apareció el equipo".

Y todo eso después de haber pasado su infancia siendo patinadora. "La gente que hacemos deporte desde pequeños, pues ya tenemos otra mentalidad. Estamos acostumbrados a otras cosas, sabemos lo que es sufrir, pasar nervios. Eso es algo que te engancha. Yo dejé de hacer deporte, dejé el patinaje a los 16 años y al final es como que el camino me ha vuelto a llevar a esto, porque lo necesitaba".

La importancia del equipo

"Cuando apareció el equipo ya nos dieron otro tipo de facilidades y todo fue muy diferente. No me esperaba esa oportunidad. Llegó de repente y fue como subir tres escalones de golpe. Súper bien", explica en un vídeo editado por su equipo, Movistar Team.

Sobre sus capacidades, resume con claridad el sentir durante toda su trayectoria. "Cuando empecé con la bici, de repente se me empezó a dar eso mejor que el tema de correr. Pero claro, en el duatlón, se me daba muy bien la bici, pero al meterte en el mundo del ciclismo, aunque me gustara la bici, entras en un pelotón muy grande y, a parte de que me caí muchas veces, cogí mucho miedo se me hacía realmente muy complicado. Es ahora cuando realmente estoy empezando a disfrutar del ciclismo".

