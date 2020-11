La portuguesa Mayra Santos ha batido el récord mundial de piscina estática tras nadar más de 31 horas a contracorriente, según ha registrado la Official World Record, y supera la marca del español Alberto Lorente de pasado junio.

Santos ha nadado 31 horas y 7 minutos contra la corriente generada por una turbina integrada en la piscina, ejercicio que la lusa solo ha interrumpido para alimentarse en paradas "programadas y puntuales".

El objetivo de la nadadora ha sido el de "dar visibilidad y recaudar fondos" para la asociación Acreditar, dedicada al apoyo de menores con cáncer y sus familias.

Santos ya fue noticia en 2019 al nadar entre Porto Santo y Madeira (42 kilómetros) en 12 horas y 7 minutos. Con esta hazaña, se convirtió en la primera mujer en convertir un maratón a nado, lo que le valió el reconocimiento de la natación mundial.

Official World Récord también acredita registros de personas o empresas que son pioneras en su especialidad, explica el comunicado.

No es la primera vez que esta asociación sin ánimo de lucro ayuda a establecer récords. El mes pasado registró la hazaña de Alberto Lorente al cruzar La Manga del Mar Menor. El catalán se convirtió en el primer deportista sin visibilidad en nadar 50 kilómetros.

