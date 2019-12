La Fundación ONCE y el Centre for Access to Football in Europe (CAFE) colaborarán en la mejora de la accesibilidad en los estadios de fútbol. Foto ONCE

La Fundación ONCE y el Centre for Access to Football in Europe (CAFE), socio principal de la Responsabilidad Social de la UEFA,trabajarán de forma conjunta en la mejora en el acceso a todos los estadios de fútbol para los aficionados con algún tipo de discapacidad en España.

Como primera acción conjunta fruto del convenio firmado por las dos entidades, informa la ONCE, se está realizando una una encuesta, con la que se quiere conocer cuáles son las necesidades y expectativas que tienen los españoles con discapacidad amantes del fútbol. La información que aporte esta iniciativa se completará con las conclusiones de los especialistas que analizarán la situación actual de accesibilidad en estadios durante algunos encuentros.

Además, Fundación ONCE difundirá a través de sus canales las campañas de sensibilización de CAFE sobre la accesibilidad universal e inclusión social, como la semana de Acción CAFE que tendrá lugar en la segunda semana del próximo mes de marzo.

En 30 países

En concreto entre los días 7 al 15 de marzo 2020 se llevarán a cabo actividades en más de treinta países, aprovechando "el poder único del deporte más popular del mundo para lograr un mayor cambio social de las personas con discapidad", añaden desde la ONCE.

También se impulsarán jornadas de formación dirigidas al personal de los clubes de futbol españoles sobre accesibilidad universal e inclusión social, junto con los órganos rectores del fútbol español y el grupo de trabajo de la accesibilidad en el futbol que incluye varias ONG españolas.

Otra propuesta para el futuro será la elaboración de publicaciones que "pongan de manifiesto las características de accesibilidad universal de los campos de fútbol en España y que recojan buenas prácticas susceptibles de ser replicadas en otros estadios".

Además, Fundación ONCE se compromete a apoyar al Centre for Access to Football in Europe en la selección y promoción de información local sobre recursos accesibles en ámbitos como transporte público, alojamiento o restauración en las ciudades españolas, a la hora de proponer una localidad para celebrar eventos futbolísticos como finales de competiciones oficiales.

