El eritreo Michel Bereket (30:23) se ha proclamado campeón de la 96ª edición de la Jean Bouin de Barcelona después de superar en un ajustado sprint al mediofondista español David Palacio (30:24).

Adel Mechaal, tercero

El también español Adel Mechaal, que partía como uno de los grandes favoritos a la victoria final, se tuvo que conformar con la tercera plaza del podio. "Es un carrera muy dura que no se adapta a mis condiciones y las bajadas favorecen a corredores con menos envergadura. He intentado atacar el la última vuelta pero no ha podido ser", ha explicado.

En la prueba femenina, la marroquí Siham Hilali no ha tenido rival y se ha exhibido a lo grande con un tiempo final de 22:32. Unos 45 segundos después llegó la soriana Marta Pérez, que entraba en meta en segunda posición, mientras que el podio lo cerraba Lidia Campo.

Esther Guerrero, quien partía como una de las máximas candidatas a ganar, no pudo pasar del sexto puesto.

Reyes Estevez, campeón en categoría Open

Reyes Estevez, un ilustre del atletismo nacional, se llevó el triunfo en la categoría Open con un tiempo final de 32:33.

Por las calles de Barcelona han corrido más de 10.000 atletas, que han tomado la salida a las 09:00 horas de la mañana. Este año, la Jean Bouin ha constado de un programa de quince carreras, centradas, a partir de las 9:00 horas, en el Parque de Montjuïc, del que han salido todas las pruebas, y donde también han finalizado.

Practicodeporte@efe.com